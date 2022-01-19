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Экспорт меда из Грузии вырос в восемь раз
Экспорт меда из Грузии вырос в восемь раз
Стоимость экспорта меда в 2021 году на 436% больше чем в 2020 году, а объем экспорта – на 696% 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T10:07+0400
2022-01-19T10:07+0400
2022-01-19T10:07+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. В 2021 году Грузия экспортировала 173 тонны меда стоимостью 657 тысяч долларов, говорится в сообщении на сайте Минсельхоза страны.По информации ведомства, стоимость экспорта на 436% больше, чем в 2020 году, а объем экспорта – на 696%.Более 80% экспортируемой продукции вывезли в страны Европы. Грузинский мед покоряет европейский рынок с декабря 2016 года, когда Еврокомиссия положительно оценила систему госконтроля Грузии и дала добро импорту грузинского меда. Продукция проходит жесткий контроль по разным параметрам сначала на родине.На данный момент экспорт грузинского меда осуществляется в страны ЕС, США, Китай и другие страны, говорится в сообщении.Грузия продолжает защищать национальные бренды патентами – новый продукт "Мухурский мед" >>В 2020 году из Грузии было экспортировано 21,7 тонны меда, что на 15,3 тонны (в 3,4 раза) больше, чем в 2019 году.Грузинский мед, по сравнению с китайским и аргентинским, цена которых два доллара, довольно дорогой. Он отличается своими вкусовыми качествами, экологической чистотой, и об этом прекрасно осведомлены зарубежные эксперты.В Грузии розничная цена килограмма грузинского меда составляет 20 лари. Встречается монофлорный мед, мед альпийской зоны, который является дорогостоящим продуктом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, мед, сельское хозяйство
Экспорт меда из Грузии вырос в восемь раз
Стоимость экспорта меда в 2021 году на 436% больше чем в 2020 году, а объем экспорта – на 696%
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. В 2021 году Грузия экспортировала 173 тонны меда стоимостью 657 тысяч долларов, говорится в сообщении на сайте Минсельхоза страны.
По информации ведомства, стоимость экспорта на 436% больше, чем в 2020 году, а объем экспорта – на 696%.
Более 80% экспортируемой продукции вывезли в страны Европы. Грузинский мед покоряет европейский рынок с декабря 2016 года, когда Еврокомиссия положительно оценила систему госконтроля Грузии и дала добро импорту грузинского меда. Продукция проходит жесткий контроль по разным параметрам сначала на родине.
На данный момент экспорт грузинского меда осуществляется в страны ЕС, США, Китай и другие страны, говорится в сообщении
.
В 2020 году из Грузии было экспортировано 21,7 тонны меда, что на 15,3 тонны (в 3,4 раза) больше, чем в 2019 году.
Грузинский мед, по сравнению с китайским и аргентинским, цена которых два доллара, довольно дорогой. Он отличается своими вкусовыми качествами, экологической чистотой, и об этом прекрасно осведомлены зарубежные эксперты.
В Грузии розничная цена килограмма грузинского меда составляет 20 лари. Встречается монофлорный мед, мед альпийской зоны, который является дорогостоящим продуктом.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.