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"Господь защищает от всех испытаний" – Патриарх Грузии обратился к пастве
"Господь защищает от всех испытаний" – Патриарх Грузии обратился к пастве
Благодать Господа защищает всех людей от видимых и невидимых врагов, сказал Илия Второй 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T15:50+0400
2022-01-19T15:50+0400
2022-01-19T15:50+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии провел богослужение в кафедральном соборе святой Троицы Самеба – Илия II поздравил паству и напомнил верующим, что Господь защищает от всех испытаний.Илия II выразил радость в связи с тем, что на богослужении в Самеба присутствовал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Святейший поблагодарил главу правительства и пожелал покровительства Господа.Гарибашвили, в свою очередь, заявил в Самеба, что у реки Иордан, на территории, прилегающей к месту крещения Спасителя, Грузии передан земельный участок, где будет построен Центр грузинской культуры.Грузинский культурный центр появится на святом месте у реки Иордан >>>Православная церковь 19 января отмечает один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне (Богоявление). Крещение Господне отмечается в Грузии как государственный праздник.В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда он выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог-Сын, Бог-Дух святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, ираклий гарибашвили, католикос-патриарх всея грузии илия ii, самеба, крещение господне
"Господь защищает от всех испытаний" – Патриарх Грузии обратился к пастве
Благодать Господа защищает всех людей от видимых и невидимых врагов, сказал Илия Второй
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии провел богослужение в кафедральном соборе святой Троицы Самеба – Илия II поздравил паству и напомнил верующим, что Господь защищает от всех испытаний.
"Крещение – великий праздник в христианском мире. Освещается вода, которая должна храниться в течение всего года. Крещение настолько великий праздник, что все люди должны причаститься к этой благодати. Эту благодать должны получить все люди. Крещение – это праздник Святой Троицы. Голос Господа, Его благодать переходит на людей, и эта благодать защищает всех людей от видимых и невидимых врагов. Перед человеком много испытаний, но мы должны помнить, что Господь защищает от всех этих испытаний", – сказал Патриарх Грузии.
Илия II выразил радость в связи с тем, что на богослужении в Самеба присутствовал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Святейший поблагодарил главу правительства и пожелал покровительства Господа.
Гарибашвили, в свою очередь, заявил в Самеба, что у реки Иордан, на территории, прилегающей к месту крещения Спасителя, Грузии передан земельный участок, где будет построен Центр грузинской культуры.
Православная церковь 19 января отмечает один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне (Богоявление). Крещение Господне отмечается в Грузии как государственный праздник.
В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда он выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог-Сын, Бог-Дух святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.
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