https://sputnik-georgia.ru/20220119/gruzinskiy-kulturnyy-tsentr-poyavitsya-na-svyatom-meste-u-reki-iordan---263730703.html

Грузинский культурный центр появится на святом месте у реки Иордан

Грузинский культурный центр появится на святом месте у реки Иордан

Спустя 300 лет Грузия возвращается на Святую Землю, заявил премьер 19.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-19T15:28+0400

2022-01-19T15:28+0400

2022-01-19T16:45+0400

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крещение господне

крещение

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Грузинский культурный центр построят у реки Иордан недалеко от места крещения Иисуса Христа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после праздничного богослужения в храме Святой Троицы – Самеба в Тбилиси.Православная церковь 19 января отмечает один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне (Богоявление). Крещение Господне отмечается в Грузии как государственный праздник.Грузии предоставили территорию площадью 4 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба правительства. Ираклий Гарибашвили поздравил население Грузии, членов Священного Синода и всех собравшихся в соборе с праздником Крещения Господня. Как отметил глава правительства, факт передачи земли у реки Иордан – это историческое событие."Это радостное событие для всех Грузин стало возможно в результате совместных усилий светской и духовной власти. Участие нашего Патриарха, Его Святейшества, его большой международный авторитет, такое единство нации и духовенства всегда было и будет главным условием прогресса и развития нашей страны", – отметил Гарибашвили.Патриархия не проведет массовое крещение детей 19 января >>>В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда он выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог-Сын, Бог-Дух святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, тбилиси, ираклий гарибашвили, католикос-патриарх всея грузии илия ii, священный синод, крещение господне, крещение