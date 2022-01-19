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Грузинский культурный центр появится на святом месте у реки Иордан
Грузинский культурный центр появится на святом месте у реки Иордан
Спустя 300 лет Грузия возвращается на Святую Землю, заявил премьер 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T15:28+0400
2022-01-19T15:28+0400
2022-01-19T16:45+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Грузинский культурный центр построят у реки Иордан недалеко от места крещения Иисуса Христа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после праздничного богослужения в храме Святой Троицы – Самеба в Тбилиси.Православная церковь 19 января отмечает один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне (Богоявление). Крещение Господне отмечается в Грузии как государственный праздник.Грузии предоставили территорию площадью 4 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба правительства. Ираклий Гарибашвили поздравил население Грузии, членов Священного Синода и всех собравшихся в соборе с праздником Крещения Господня. Как отметил глава правительства, факт передачи земли у реки Иордан – это историческое событие."Это радостное событие для всех Грузин стало возможно в результате совместных усилий светской и духовной власти. Участие нашего Патриарха, Его Святейшества, его большой международный авторитет, такое единство нации и духовенства всегда было и будет главным условием прогресса и развития нашей страны", – отметил Гарибашвили.Патриархия не проведет массовое крещение детей 19 января >>>В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда он выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог-Сын, Бог-Дух святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, ираклий гарибашвили, католикос-патриарх всея грузии илия ii, священный синод, крещение господне, крещение
Грузинский культурный центр появится на святом месте у реки Иордан
15:28 19.01.2022 (обновлено: 16:45 19.01.2022)
Спустя 300 лет Грузия возвращается на Святую Землю, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Грузинский культурный центр построят у реки Иордан недалеко от места крещения Иисуса Христа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после праздничного богослужения в храме Святой Троицы – Самеба в Тбилиси.
Православная церковь 19 января отмечает один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне (Богоявление). Крещение Господне отмечается в Грузии как государственный праздник.
"Согласно решению Его Величества Короля Иордании Абдаллы II и Его Высочества Принца Гази Грузии передали землю у реки Иордан вблизи места крещения Спасителя. По благословению Патриарха здесь будет построен грузинский культурный центр. Через 300 лет Грузия возвращается на Святую Землю", – заявил премьер.
Грузии предоставили территорию площадью 4 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба правительства.
Ираклий Гарибашвили поздравил население Грузии, членов Священного Синода и всех собравшихся в соборе с праздником Крещения Господня. Как отметил глава правительства, факт передачи земли у реки Иордан – это историческое событие.
"Это радостное событие для всех Грузин стало возможно в результате совместных усилий светской и духовной власти. Участие нашего Патриарха, Его Святейшества, его большой международный авторитет, такое единство нации и духовенства всегда было и будет главным условием прогресса и развития нашей страны", – отметил Гарибашвили.
В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда он выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог-Сын, Бог-Дух святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.
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