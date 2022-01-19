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Грузия празднует Крещение Господне
Грузия празднует Крещение Господне
Ежегодно в Крещение и накануне праздника в Крещенский сочельник в православных церквях совершается великое освящение воды 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T09:01+0400
2022-01-19T09:01+0400
2022-01-19T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Православная церковь 19 января отмечает один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне (Богоявление).Крещение Господне отмечается в Грузии как государственный праздник.В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда он выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог-Сын, Бог-Дух святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.Святая вода на Крещение 2022: когда набирать и как использовать >>Отмечать праздник Крещения христиане начали еще в апостольские времена. В древности Рождество и Богоявление праздновались в один день, однако со временем церковные воспоминания этих событий были разведены по времени.Ежегодно в Крещение и накануне праздника в Крещенский сочельник в православных церквях совершается великое освящение воды.В Грузии в этот день принято, чтобы крестники навещали своих крестных, чтобы поздравить с праздником.Что можно и нельзя делать на Крещение 2022 православным >>Обычно перед Крещением в Самеба проходит массовое крещение детей. Но в связи с пандемией все массовые мероприятия отменены.Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы – улучшение демографического положения в стране. В настоящее время у Илии Второго более 41 тысячи крестников.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, религия , новости, грузия, илия второй, календарь религиозных праздников
Грузия празднует Крещение Господне
Ежегодно в Крещение и накануне праздника в Крещенский сочельник в православных церквях совершается великое освящение воды
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Православная церковь 19 января отмечает один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне (Богоявление).
Крещение Господне отмечается в Грузии как государственный праздник.
В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда он выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог-Сын, Бог-Дух святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.
Отмечать праздник Крещения христиане начали еще в апостольские времена. В древности Рождество и Богоявление праздновались в один день, однако со временем церковные воспоминания этих событий были разведены по времени.
Ежегодно в Крещение и накануне праздника в Крещенский сочельник в православных церквях совершается великое освящение воды.
В Грузии в этот день принято, чтобы крестники навещали своих крестных, чтобы поздравить с праздником.
Обычно перед Крещением в Самеба проходит массовое крещение детей. Но в связи с пандемией все массовые мероприятия отменены.
Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы – улучшение демографического положения в стране. В настоящее время у Илии Второго более 41 тысячи крестников.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.