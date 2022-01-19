https://sputnik-georgia.ru/20220119/minzdrav-gruzii-pristupil-k-proverke-bolnits-na-predmet-kontrolya-za-infektsiyami-263736765.html
Минздрав Грузии приступил к проверке больниц на предмет контроля за инфекциями
Минздрав Грузии приступил к проверке больниц на предмет контроля за инфекциями
Мониторинг клиник осуществляется при поддержке Всемирной организации здравоохранения 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T20:31+0400
2022-01-19T20:31+0400
2022-01-19T20:31+0400
шестая волна
общество
новости
грузия
всемирная организация здравоохранения
больница
минздрав
екатерина тикарадзе
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24816/27/248162710_0:64:1755:1051_1920x0_80_0_0_aed507d1460cd4c648445a21a31b72d4.jpg
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Мониторинг превенции и контроля за инфекциями осуществляется в клиниках Грузии, сообщает Минздрав страны.До 10 февраля включительно эксперты проверят 34 медучреждения, отмечают в ведомстве.Мониторинг клиник осуществляется при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Экспертов для этого проекта подбирают в министерстве здравоохранения и медицинском холдинге Грузии.Несколько недель назад уже бывший министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе отметила важность контроля инфекций, поскольку часто причиной летального исхода становится не коронавирус, а госпитальная инфекция.Почему больные COVID часто заражаются внутрибольничными инфекциями? Ответ инфекциониста >>>На это последовал ответ главного инфекциониста Грузии Тенгиза Церцвадзе. Он заявил, что пациенты, инфицированные коронавирусом, чаще других больных попадают в реанимацию, где чаще встречаются внутренние госпитальные инфекции, поэтому есть большая вероятность заражения инфекциями интубированных ковид-пациентов. По словам Церцвадзе, для решения проблемы с госпитальными инфекциями нужны инфраструктурные изменения, новые здания, новоотремонтированные комнаты, одноразовые инструменты, очень хорошая система вентиляции и стерилизации. Как пояснил Церцвадзе вопрос с госпитальными инфекциями особенно актуален среди пациентов с инсультом, инфарктом, онкологией, а также среди ковид-больных.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24816/27/248162710_133:0:1620:1115_1920x0_80_0_0_c85ab50e7b758615292e1ce6f0e5b0ff.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, всемирная организация здравоохранения, больница, минздрав, екатерина тикарадзе, коронавирус covid-19
Минздрав Грузии приступил к проверке больниц на предмет контроля за инфекциями
Мониторинг клиник осуществляется при поддержке Всемирной организации здравоохранения
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Мониторинг превенции и контроля за инфекциями осуществляется в клиниках Грузии, сообщает Минздрав страны.
До 10 февраля включительно эксперты проверят 34 медучреждения, отмечают в ведомстве.
"Этот механизм контроля существенно важен для системы здравоохранения всех стран. Особенно сейчас, в период распространения ковид-инфекции", - отмечают в министерстве.
Мониторинг клиник осуществляется при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Экспертов для этого проекта подбирают в министерстве здравоохранения и медицинском холдинге Грузии.
Несколько недель назад уже бывший министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе отметила важность контроля инфекций, поскольку часто причиной летального исхода становится не коронавирус, а госпитальная инфекция.
На это последовал ответ главного инфекциониста Грузии Тенгиза Церцвадзе. Он заявил, что пациенты, инфицированные коронавирусом, чаще других больных попадают в реанимацию, где чаще встречаются внутренние госпитальные инфекции, поэтому есть большая вероятность заражения инфекциями интубированных ковид-пациентов.
По словам Церцвадзе, для решения проблемы с госпитальными инфекциями нужны инфраструктурные изменения, новые здания, новоотремонтированные комнаты, одноразовые инструменты, очень хорошая система вентиляции и стерилизации.
Как пояснил Церцвадзе вопрос с госпитальными инфекциями особенно актуален среди пациентов с инсультом, инфарктом, онкологией, а также среди ковид-больных.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.