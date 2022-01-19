https://sputnik-georgia.ru/20220119/minzdrav-gruzii-pristupil-k-proverke-bolnits-na-predmet-kontrolya-za-infektsiyami-263736765.html

Минздрав Грузии приступил к проверке больниц на предмет контроля за инфекциями

Минздрав Грузии приступил к проверке больниц на предмет контроля за инфекциями

Мониторинг клиник осуществляется при поддержке Всемирной организации здравоохранения 19.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-19T20:31+0400

2022-01-19T20:31+0400

2022-01-19T20:31+0400

шестая волна

общество

новости

грузия

всемирная организация здравоохранения

больница

минздрав

екатерина тикарадзе

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24816/27/248162710_0:64:1755:1051_1920x0_80_0_0_aed507d1460cd4c648445a21a31b72d4.jpg

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Мониторинг превенции и контроля за инфекциями осуществляется в клиниках Грузии, сообщает Минздрав страны.До 10 февраля включительно эксперты проверят 34 медучреждения, отмечают в ведомстве.Мониторинг клиник осуществляется при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Экспертов для этого проекта подбирают в министерстве здравоохранения и медицинском холдинге Грузии.Несколько недель назад уже бывший министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе отметила важность контроля инфекций, поскольку часто причиной летального исхода становится не коронавирус, а госпитальная инфекция.Почему больные COVID часто заражаются внутрибольничными инфекциями? Ответ инфекциониста >>>На это последовал ответ главного инфекциониста Грузии Тенгиза Церцвадзе. Он заявил, что пациенты, инфицированные коронавирусом, чаще других больных попадают в реанимацию, где чаще встречаются внутренние госпитальные инфекции, поэтому есть большая вероятность заражения инфекциями интубированных ковид-пациентов. По словам Церцвадзе, для решения проблемы с госпитальными инфекциями нужны инфраструктурные изменения, новые здания, новоотремонтированные комнаты, одноразовые инструменты, очень хорошая система вентиляции и стерилизации. Как пояснил Церцвадзе вопрос с госпитальными инфекциями особенно актуален среди пациентов с инсультом, инфарктом, онкологией, а также среди ковид-больных.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, всемирная организация здравоохранения, больница, минздрав, екатерина тикарадзе, коронавирус covid-19