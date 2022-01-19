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Минздрав Грузии приступил к проверке больниц на предмет контроля за инфекциями
Минздрав Грузии приступил к проверке больниц на предмет контроля за инфекциями
Мониторинг клиник осуществляется при поддержке Всемирной организации здравоохранения 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T20:31+0400
2022-01-19T20:31+0400
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всемирная организация здравоохранения
больница
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екатерина тикарадзе
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Мониторинг превенции и контроля за инфекциями осуществляется в клиниках Грузии, сообщает Минздрав страны.До 10 февраля включительно эксперты проверят 34 медучреждения, отмечают в ведомстве.Мониторинг клиник осуществляется при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Экспертов для этого проекта подбирают в министерстве здравоохранения и медицинском холдинге Грузии.Несколько недель назад уже бывший министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе отметила важность контроля инфекций, поскольку часто причиной летального исхода становится не коронавирус, а госпитальная инфекция.Почему больные COVID часто заражаются внутрибольничными инфекциями? Ответ инфекциониста &gt;&gt;&gt;На это последовал ответ главного инфекциониста Грузии Тенгиза Церцвадзе. Он заявил, что пациенты, инфицированные коронавирусом, чаще других больных попадают в реанимацию, где чаще встречаются внутренние госпитальные инфекции, поэтому есть большая вероятность заражения инфекциями интубированных ковид-пациентов. По словам Церцвадзе, для решения проблемы с госпитальными инфекциями нужны инфраструктурные изменения, новые здания, новоотремонтированные комнаты, одноразовые инструменты, очень хорошая система вентиляции и стерилизации. Как пояснил Церцвадзе вопрос с госпитальными инфекциями особенно актуален среди пациентов с инсультом, инфарктом, онкологией, а также среди ковид-больных.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, всемирная организация здравоохранения, больница, минздрав, екатерина тикарадзе, коронавирус covid-19

Минздрав Грузии приступил к проверке больниц на предмет контроля за инфекциями

20:31 19.01.2022
© photo : Government of Georgia / FBМедицинское оборудование в клинике, предназначенной для лечения пациентов с коронавирусом. Батуми
Медицинское оборудование в клинике, предназначенной для лечения пациентов с коронавирусом. Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 19.01.2022
© photo : Government of Georgia / FB
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Мониторинг клиник осуществляется при поддержке Всемирной организации здравоохранения
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Мониторинг превенции и контроля за инфекциями осуществляется в клиниках Грузии, сообщает Минздрав страны.
До 10 февраля включительно эксперты проверят 34 медучреждения, отмечают в ведомстве.

"Этот механизм контроля существенно важен для системы здравоохранения всех стран. Особенно сейчас, в период распространения ковид-инфекции", - отмечают в министерстве.

Мониторинг клиник осуществляется при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Экспертов для этого проекта подбирают в министерстве здравоохранения и медицинском холдинге Грузии.
Несколько недель назад уже бывший министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе отметила важность контроля инфекций, поскольку часто причиной летального исхода становится не коронавирус, а госпитальная инфекция.
Почему больные COVID часто заражаются внутрибольничными инфекциями? Ответ инфекциониста >>>
На это последовал ответ главного инфекциониста Грузии Тенгиза Церцвадзе. Он заявил, что пациенты, инфицированные коронавирусом, чаще других больных попадают в реанимацию, где чаще встречаются внутренние госпитальные инфекции, поэтому есть большая вероятность заражения инфекциями интубированных ковид-пациентов.
По словам Церцвадзе, для решения проблемы с госпитальными инфекциями нужны инфраструктурные изменения, новые здания, новоотремонтированные комнаты, одноразовые инструменты, очень хорошая система вентиляции и стерилизации.
Как пояснил Церцвадзе вопрос с госпитальными инфекциями особенно актуален среди пациентов с инсультом, инфарктом, онкологией, а также среди ковид-больных.
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