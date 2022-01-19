https://sputnik-georgia.ru/20220119/novye-pravila-rasseleniya-vynuzhdennykh-pereselentsev-v-gruzii---chto-napisano-v-prikaze-263717265.html

Новые правила расселения вынужденных переселенцев в Грузии - что написано в приказе

Новые правила расселения вынужденных переселенцев в Грузии - что написано в приказе

Согласно приказу, семья вынужденных переселенцев сможет получить оплату от министерства за аренду жилья не более 300 лари в месяц в течение трех месяцев 19.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-19T07:01+0400

2022-01-19T07:01+0400

2022-01-19T07:01+0400

общество

новости

грузия

жилье для вынужденных переселенцев

минздрав

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Вынужденных переселенцев будут заселять в не принятые в эксплуатацию дома при соблюдении условий безопасности, соответствующий приказ подписал министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Зураб Азарашвили во вторник.Согласно приказу, комиссия по расселению вынужденных переселенцев сможет расселять людей в многоквартирные дома не сданные в эксплуатацию, если там будут безопасные и соответствующие жилищные условия.Кроме того, согласно приказу семья вынужденных переселенцев сможет получить оплату от министерства за аренду жилья в размере не более 300 лари в месяц в течение трех месяцев. При этом срок может быть продлен на год в случае положительного решения комиссии по выдаче квартир.Что стало причиной такого решения в приказе не разъясняется.Тысячи вынужденных переселенцев в Грузии получат жилье в течение трех лет >>Мужчина в возрасте 52 лет 16 января выпрыгнул из окна бывшего санатория "Картли", в котором уже почти 30 лет проживают вынужденные переселенцы из Абхазии. Часть из них с конца декабря 2021 года проводит акции протеста и просит власти предоставить им альтернативное жилье. Протестующие говорят, что здание аварийное и жить там опасно, а съехать они не могут так как государство не предлагает им достойной платы за аренду.По данным Агентства переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода.жители бывшего санатория "Картли" на окраине Тбилиси получили обещание, что в течение 2022 года они получат новую жилплощадь. Также остается в силе предложение правительства временно переехать в съемные квартиры, аренду за которые будут платить власти.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, жилье для вынужденных переселенцев, минздрав