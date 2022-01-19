https://sputnik-georgia.ru/20220119/silneyshiy-tennisist-gruzii-zavershil-svoe-vystuplenie-na-australian-open-263717399.html

Сильнейший теннисист Грузии завершил свое выступление на Australian Open

Сильнейший теннисист Грузии завершил свое выступление на Australian Open

Несмотря на поражение в первом же круге, Басилашвили заработал чуть больше 74 тысяч долларов призовых 19.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-19T08:02+0400

2022-01-19T08:02+0400

2022-01-19T08:24+0400

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ТБИЛИСИ, 19 янв – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (23 номер в рейтинге АТР) проиграл в первом же круге Australian Open.В пяти сетах – 1:6, 6:3, 4:6, 7:6, 4:6 Басилашвили уступил британцу Энди Маррею (113). Матч продолжался без малого четыре часа.Басилашвили значительно превзошел своего соперника по активно выигранным мячам – 69 против 26. Однако при этом грузин допустил 99 (!) невынужденных ошибок, тогда как Маррей ошибся всего 46 раз.Мужская сборная Грузии по теннису снова проиграла на ATP Cup в Австралии >>Стоит также отметить, что британец значительно лучше смотрелся на приеме подачи, сумев сделать девять брейков, против шести у Басилашвили.Для соперников нынешнее противостояние стало третьим в карьере, и все три встречи остались за британцем.Несмотря на поражение в первом же круге, Басилашвили заработал чуть больше 74 тысяч долларов призовых.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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