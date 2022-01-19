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Сильнейший теннисист Грузии завершил свое выступление на Australian Open
Сильнейший теннисист Грузии завершил свое выступление на Australian Open
Несмотря на поражение в первом же круге, Басилашвили заработал чуть больше 74 тысяч долларов призовых 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T08:02+0400
2022-01-19T08:24+0400
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николоз басилашвили
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ТБИЛИСИ, 19 янв – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (23 номер в рейтинге АТР) проиграл в первом же круге Australian Open.В пяти сетах – 1:6, 6:3, 4:6, 7:6, 4:6 Басилашвили уступил британцу Энди Маррею (113). Матч продолжался без малого четыре часа.Басилашвили значительно превзошел своего соперника по активно выигранным мячам – 69 против 26. Однако при этом грузин допустил 99 (!) невынужденных ошибок, тогда как Маррей ошибся всего 46 раз.Мужская сборная Грузии по теннису снова проиграла на ATP Cup в Австралии &gt;&gt;Стоит также отметить, что британец значительно лучше смотрелся на приеме подачи, сумев сделать девять брейков, против шести у Басилашвили.Для соперников нынешнее противостояние стало третьим в карьере, и все три встречи остались за британцем.Несмотря на поражение в первом же круге, Басилашвили заработал чуть больше 74 тысяч долларов призовых.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, atp, теннис

Сильнейший теннисист Грузии завершил свое выступление на Australian Open

08:02 19.01.2022 (обновлено: 08:24 19.01.2022)
© AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTНиколоз Басилашвили
Николоз Басилашвили - Sputnik Грузия, 1920, 19.01.2022
© AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
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Несмотря на поражение в первом же круге, Басилашвили заработал чуть больше 74 тысяч долларов призовых
ТБИЛИСИ, 19 янв – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (23 номер в рейтинге АТР) проиграл в первом же круге Australian Open.
В пяти сетах – 1:6, 6:3, 4:6, 7:6, 4:6 Басилашвили уступил британцу Энди Маррею (113). Матч продолжался без малого четыре часа.
Басилашвили значительно превзошел своего соперника по активно выигранным мячам – 69 против 26. Однако при этом грузин допустил 99 (!) невынужденных ошибок, тогда как Маррей ошибся всего 46 раз.
Мужская сборная Грузии по теннису снова проиграла на ATP Cup в Австралии >>
Стоит также отметить, что британец значительно лучше смотрелся на приеме подачи, сумев сделать девять брейков, против шести у Басилашвили.
Для соперников нынешнее противостояние стало третьим в карьере, и все три встречи остались за британцем.
Несмотря на поражение в первом же круге, Басилашвили заработал чуть больше 74 тысяч долларов призовых.
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