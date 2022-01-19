https://sputnik-georgia.ru/20220119/silneyshiy-tennisist-gruzii-zavershil-svoe-vystuplenie-na-australian-open-263717399.html
Сильнейший теннисист Грузии завершил свое выступление на Australian Open
Сильнейший теннисист Грузии завершил свое выступление на Australian Open
Несмотря на поражение в первом же круге, Басилашвили заработал чуть больше 74 тысяч долларов призовых 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T08:02+0400
2022-01-19T08:02+0400
2022-01-19T08:24+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (23 номер в рейтинге АТР) проиграл в первом же круге Australian Open.В пяти сетах – 1:6, 6:3, 4:6, 7:6, 4:6 Басилашвили уступил британцу Энди Маррею (113). Матч продолжался без малого четыре часа.Басилашвили значительно превзошел своего соперника по активно выигранным мячам – 69 против 26. Однако при этом грузин допустил 99 (!) невынужденных ошибок, тогда как Маррей ошибся всего 46 раз.Мужская сборная Грузии по теннису снова проиграла на ATP Cup в Австралии >>Стоит также отметить, что британец значительно лучше смотрелся на приеме подачи, сумев сделать девять брейков, против шести у Басилашвили.Для соперников нынешнее противостояние стало третьим в карьере, и все три встречи остались за британцем.Несмотря на поражение в первом же круге, Басилашвили заработал чуть больше 74 тысяч долларов призовых.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, atp, теннис
Сильнейший теннисист Грузии завершил свое выступление на Australian Open
08:02 19.01.2022 (обновлено: 08:24 19.01.2022)
Несмотря на поражение в первом же круге, Басилашвили заработал чуть больше 74 тысяч долларов призовых
ТБИЛИСИ, 19 янв – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (23 номер в рейтинге АТР) проиграл в первом же круге Australian Open.
В пяти сетах – 1:6, 6:3, 4:6, 7:6, 4:6 Басилашвили уступил британцу Энди Маррею (113). Матч продолжался без малого четыре часа.
Басилашвили значительно превзошел своего соперника по активно выигранным мячам – 69 против 26. Однако при этом грузин допустил 99 (!) невынужденных ошибок, тогда как Маррей ошибся всего 46 раз.
Стоит также отметить, что британец значительно лучше смотрелся на приеме подачи, сумев сделать девять брейков, против шести у Басилашвили.
Для соперников нынешнее противостояние стало третьим в карьере, и все три встречи остались за британцем.
Несмотря на поражение в первом же круге, Басилашвили заработал чуть больше 74 тысяч долларов призовых.
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