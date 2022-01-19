https://sputnik-georgia.ru/20220119/vopros-namakhvani-ges-vlasti-gruzii-khotyat-dogovoritsya-s-turetskim-investorom-enka-263735399.html
Вопрос Намахвани ГЭС: власти Грузии хотят договориться с турецким инвестором ЕNKA
Вопрос Намахвани ГЭС: власти Грузии хотят договориться с турецким инвестором ЕNKA
ENKA обвиняет правительство Грузии в невыполнении условий контракта и готова обратиться в арбитражный суд 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T19:01+0400
2022-01-19T19:01+0400
2022-01-19T19:01+0400
экономика
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грузия
натия турнава
протесты вокруг строительства намахвани гэс
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ТБИЛИСИ, 19 янв - Sputnik. Правительство Грузии хочет мирно договориться с турецким инвестором - компанией ЕNKA, сказала министр экономики Грузии Натия Турнава журналистам.Турецкая компания ENKA 20 сентября 2020 года уведомила власти Грузии, что планирует через месяц расторгнуть контракт о строительстве Намахвани ГЭС на западе Грузии, и уже в январе закрыла свои офисы в Грузии. В случае осуществления проекта каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони, у Грузии были бы сразу две новые гидроэлектростанции мощностью в 333 МВт и 100 МВт.Компания ENKA обвиняет правительство Грузии в невыполнении условий контракта и готова обратиться в арбитражный суд для того, чтобы доказать свою правоту.Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии должно было увеличиться на 15%.В строительство каскада планировалось вложить 830 миллионов долларов. Однако из-за многочисленных препятствий и форс-мажорных ситуаций ENKA решила расторгнуть договор с правительством.Более десяти месяцев в Грузии проводились перманентные акции противников строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети.Протестующие требовали аннулировать договор между правительством Грузии и строительной компанией ENKA, который, по их словам, составлен на невыгодных для Грузии условиях. Демонстранты требовали выявить всех лиц, имеющих отношение к принятию решений о начале строительства, а также отставки министра экономики Грузии Натии Турнава.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, натия турнава, протесты вокруг строительства намахвани гэс
Вопрос Намахвани ГЭС: власти Грузии хотят договориться с турецким инвестором ЕNKA
ENKA обвиняет правительство Грузии в невыполнении условий контракта и готова обратиться в арбитражный суд
ТБИЛИСИ, 19 янв - Sputnik. Правительство Грузии хочет мирно договориться с турецким инвестором - компанией ЕNKA, сказала министр экономики Грузии Натия Турнава журналистам.
Турецкая компания ENKA 20 сентября 2020 года уведомила власти Грузии, что планирует через месяц расторгнуть контракт о строительстве Намахвани ГЭС на западе Грузии, и уже в январе закрыла свои офисы в Грузии. В случае осуществления проекта каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони, у Грузии были бы сразу две новые гидроэлектростанции мощностью в 333 МВт и 100 МВт.
"Мы попытаемся закрыть страницу этих отношений с инвестором без арбитража. Если мы увидим, что инвестор готов стать более гибким и, ответив правильно на вопросы населения по охране окружающей среды, вернуться в Грузию, мы будем говорить об этом. Если же в результате переговоров окажется так, что нам с инвестором лучше разойтись, это должно произойти без тяжбы", - сказала Турнава.
Компания ENKA обвиняет правительство Грузии в невыполнении условий контракта и готова обратиться в арбитражный суд для того, чтобы доказать свою правоту.
Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии должно было увеличиться на 15%.
В строительство каскада планировалось вложить 830 миллионов долларов. Однако из-за многочисленных препятствий и форс-мажорных ситуаций ENKA решила расторгнуть договор с правительством.
Более десяти месяцев в Грузии проводились перманентные акции противников строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети.
Протестующие требовали аннулировать договор между правительством Грузии и строительной компанией ENKA, который, по их словам, составлен на невыгодных для Грузии условиях. Демонстранты требовали выявить всех лиц, имеющих отношение к принятию решений о начале строительства, а также отставки министра экономики Грузии Натии Турнава.
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