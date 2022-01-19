https://sputnik-georgia.ru/20220119/vopros-namakhvani-ges-vlasti-gruzii-khotyat-dogovoritsya-s-turetskim-investorom-enka-263735399.html

Вопрос Намахвани ГЭС: власти Грузии хотят договориться с турецким инвестором ЕNKA

Вопрос Намахвани ГЭС: власти Грузии хотят договориться с турецким инвестором ЕNKA

ENKA обвиняет правительство Грузии в невыполнении условий контракта и готова обратиться в арбитражный суд 19.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-19T19:01+0400

2022-01-19T19:01+0400

2022-01-19T19:01+0400

экономика

новости

грузия

натия турнава

протесты вокруг строительства намахвани гэс

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ТБИЛИСИ, 19 янв - Sputnik. Правительство Грузии хочет мирно договориться с турецким инвестором - компанией ЕNKA, сказала министр экономики Грузии Натия Турнава журналистам.Турецкая компания ENKA 20 сентября 2020 года уведомила власти Грузии, что планирует через месяц расторгнуть контракт о строительстве Намахвани ГЭС на западе Грузии, и уже в январе закрыла свои офисы в Грузии. В случае осуществления проекта каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони, у Грузии были бы сразу две новые гидроэлектростанции мощностью в 333 МВт и 100 МВт.Компания ENKA обвиняет правительство Грузии в невыполнении условий контракта и готова обратиться в арбитражный суд для того, чтобы доказать свою правоту.Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии должно было увеличиться на 15%.В строительство каскада планировалось вложить 830 миллионов долларов. Однако из-за многочисленных препятствий и форс-мажорных ситуаций ENKA решила расторгнуть договор с правительством.Более десяти месяцев в Грузии проводились перманентные акции противников строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети.Протестующие требовали аннулировать договор между правительством Грузии и строительной компанией ENKA, который, по их словам, составлен на невыгодных для Грузии условиях. Демонстранты требовали выявить всех лиц, имеющих отношение к принятию решений о начале строительства, а также отставки министра экономики Грузии Натии Турнава.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211124/vozmozhno-vinovno-pravitelstvo---premer-gruzii-o-slozhnostyakh-s-namakhvani-ges-262322807.html

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экономика, новости, грузия, натия турнава, протесты вокруг строительства намахвани гэс