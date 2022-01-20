https://sputnik-georgia.ru/20220120/buster-doza-v-sorok-raz-uvelichivaet-shans-izbezhat-smerti---imnadze-263749008.html

"Бустер доза в сорок раз увеличивает шанс избежать смерти" – Имнадзе

"Бустер доза в сорок раз увеличивает шанс избежать смерти" – Имнадзе

Вакцины меньше защищают людей от инфицирования, но эффективны в плане снижения риска смертельного исхода, отметил врач 20.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-20T10:20+0400

2022-01-20T10:20+0400

2022-01-20T10:28+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Исследования показали, что две дозы вакцины против коронавируса защищают от смертельного исхода в случае штамма "омикрон" в девять раз, а т. н. бустер-доза – в сорок, заявил замглавы Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.По его словам, вакцины меньше защищают людей от инфицирования, но эффективны в плане снижения риска смертельного исхода.Имнадзе также прокомментировал распространенное в последнее время предположение о том, что быстрые тесты не выявляют новый штамм "омикрон" и инфицированные получают ложную информацию о своем ковид-статусе. Врач отметил, что половина новых случаев выявлена именно с помощью быстрых тестов.По его словам, иногда вирус не видят и ПЦР-тесты, и на это есть ряд причин. Например, мазок из носоглотки может быт взят неправильно, отметил Имнадзе.При этом на вопрос журналиста о том, что "омикроном" заразились как дважды вакцинированные граждане, так и трижды, Имнадзе ответил, что этот штамм "не обращает внимания" на статус прививки или же на то, перенес человек коронавирус или нет.Дистанционное лечение коронавируса в Грузии усиливается: онлайн-клиника увеличивает штат >>>В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. С середины января суточный показатель заболеваемости около 7-8 тысячи. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования.По последним данным, в Грузии всего провели 2 632 527 прививок. Две дозы вакцины сделали 1 199 306 граждан, бустер дозой привиты 118 480 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, здравоохранение, паата имнадзе, коронавирус covid-19