https://sputnik-georgia.ru/20220120/daleka-ot-neytralnosti---ombudsmena-gruzii-raskritikovali-za-zayavleniya-o-saakashvili-263762582.html

"Далека от нейтральности" – омбудсмена Грузии раскритиковали за заявления о Саакашвили

"Далека от нейтральности" – омбудсмена Грузии раскритиковали за заявления о Саакашвили

Тысячи заключенных нуждаются во внимании омбудсмена, однако она активничает только по делу Саакашвили 20.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-20T15:17+0400

2022-01-20T15:17+0400

2022-01-20T16:02+0400

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михаил саакашвили

нино ломджария

нпо "бывшие политзаключенные за права человека"

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария активна только по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в то время как многие заключенные в стране нуждаются в ее внимании, заявила известный грузинский правозащитник, глава НПО "Бывшие политзаключенные за права человека" Нана Какабадзе.Омбудсмен не раз фиксировала свою позицию в отношении экс-президента. Накануне Ломджария заявила, что считает аргументированным требование присвоить Саакашвили статус пострадавшего. Ранее адвокаты экс-президента обратились в прокуратуру с просьбой назначить их подзащитному психиатрическую экспертизу и признать его пострадавшим по делу о пытках.По ее словам, с этим нужно смириться, так как срок полномочий Ломджария пока не истек. "Надеюсь, что власти больше не допустят подобной ошибки во время представления кандидата на пост омбудсмена", - сказала Какабадзе. Правозащитник также прокомментировала инициативу митрополита Ахалкалаки, Кумурдо и Кари Николоз (Пачуашвили), который предложил перевести Саакашвили из тюрьмы в его епархию под домашний арест."Это несовместимо с юридической нормой, а также несовместимо с моральной точки зрения", – отметила Какабадзе.Какабадзе подчеркнула, что врачи и окружение экс-президента говорят, что у Саакашвили есть тяжелые психические проблемы, и при этом представляют его как политического лидера."В СМИ постоянно звучат деструктивные призывы, привлекающие внимание небольшой группы. Возможно развитие нежелательных для государства процессов", – отметила Какабадзе.Саакашвили не является гражданином Грузии, и он не имеет права вмешиваться в грузинскую политику, подчеркнула Какабадзе."В нашем законодательстве четко расписано, что иностранный гражданин не имеет права заниматься политикой", – отметила она. Саакашвили был задержан 1 октября 2021 года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.На рассмотрении в суде находятся еще три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220120/vlasti-gruzii-otvetili-na-initsiativu-perevesti-saakashvili-iz-tyurmy-v-eparkhiyu-263753123.html

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, нино ломджария, нпо "бывшие политзаключенные за права человека", возвращение и арест саакашвили