https://sputnik-georgia.ru/20220120/vlasti-gruzii-otvetili-na-initsiativu-perevesti-saakashvili-iz-tyurmy-v-eparkhiyu-263753123.html

Власти Грузии ответили на инициативу перевести Саакашвили из тюрьмы в епархию

Власти Грузии ответили на инициативу перевести Саакашвили из тюрьмы в епархию

В правящей партии назвали нереалистичными предложения перевести Саакашвили на домашний арест 20.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-20T12:24+0400

2022-01-20T12:24+0400

2022-01-20T12:24+0400

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

тбилиси

ираклий кобахидзе

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/03/263350059_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_ff6e6dcb51e9a8ee6c3e9cd70d4502ca.jpg

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Инициатива перевести экс-президента Грузии Михаил Саакашвили из тюрьмы в епархию под домашний арест является нереалистичной, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.С инициативой о заключении Саакашвили под домашний арест ранее выступил митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари Николоз (Пачуашвили). Для этого он готов выделить собственную епархию. По его словам, он уже обсуждал эту инициативу с экс-президентом. Митрополит встречался с Саакашвили в ноябре 2021 года в глданской тюрьме. Он причастил экс-президента во время его голодовки.По его словам, постепенно все привыкают к мысли, что Саакашвили придется отбывать наказание."Причем этот приговор – ничто по сравнению с тем, что он совершил", – отметил Кобахидзе.Саакашвили был задержан 1 октября на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.На рассмотрении в суде находятся еще три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220119/eparkhiya-vmesto-tyurmy-mitropolit-predlagaet-perevesti-saakashvili-pod-domashniy-arest-263743773.html

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, ираклий кобахидзе, возвращение и арест саакашвили