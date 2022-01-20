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Грузинское вино запретили в Беларуси
Грузинское вино запретили в Беларуси
В составе одного наименования вина из Грузии обнаружена недопустимая в Беларуси пищевая добавка – консервант Е 200 20.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-20T19:22+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Грузинское вино "Кахетинское домашнее" от компании-производителя "Кварельский погреб" запретили импортировать и продавать в Беларуси из-за содержания в нем запрещенного красителя, говорится в сообщении местного информационного ресурса "Опасная продукция".Вино импортировала в Беларусь компания ОАО "Бакалея Могилев".Компания "Кварельский погреб" в Грузии была зарегистрирована в 2007 году и принадлежит гражданам Грузии Онисе Гваладзе и Нино Бараташвили. Завод расположен у села Кварельского района Кахети - Тиви. По данным Публичного реестра страны, на имущество компании наложен арест.Всего в 2021 году из Грузии в Беларусь было поставлено почти пять миллионов бутылок вина.Новый рекорд - экспорт вина из Грузии достиг исторического максимума >>Онлайн-ресурс "Опасная продукция" содержит информацию о продукции запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь, а также реестр документов об оценке соответствия продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза), действие которых прекращено на территории Республики Беларусь.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Грузинское вино запретили в Беларуси
19:22 20.01.2022 (обновлено: 19:27 20.01.2022)
В составе одного наименования вина из Грузии обнаружена недопустимая в Беларуси пищевая добавка – консервант Е 200
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Грузинское вино "Кахетинское домашнее" от компании-производителя "Кварельский погреб" запретили импортировать и продавать в Беларуси из-за содержания в нем запрещенного красителя, говорится в сообщении местного информационного ресурса "Опасная продукция".
"Продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" по безопасности: в состав вина входит заявленная в маркировке недопустимая пищевая добавка – консервант Е 200", - говорится в информации портала
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Вино импортировала в Беларусь компания ОАО "Бакалея Могилев".
Компания "Кварельский погреб" в Грузии была зарегистрирована в 2007 году и принадлежит гражданам Грузии Онисе Гваладзе и Нино Бараташвили. Завод расположен у села Кварельского района Кахети - Тиви. По данным Публичного реестра страны, на имущество компании наложен арест.
Всего в 2021 году из Грузии в Беларусь было поставлено почти пять миллионов бутылок вина.
Онлайн-ресурс "Опасная продукция" содержит информацию о продукции запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь, а также реестр документов об оценке соответствия продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза), действие которых прекращено на территории Республики Беларусь.
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