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Снегопад вызвал перебои с электроснабжением целого региона Грузии
Снегопад вызвал перебои с электроснабжением целого региона Грузии
Во всех трех муниципалитетах региона - Озургетском, Чохатаурском и Ланчхутском, до сих пор не прекращается снегопад 20.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-20T22:03+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Сильный снегопад создал проблемы с электроснабжением жителей региона Гурия в Западной Грузии, говорится в сообщениях мэрий Озургетского, Ланчхутского и Чохатаурского районов.С помощью тяжелой техники расчищают как центральные, так и сельские дороги. На местах работают бригады электрораспределительной компании Energo-pro Georgia, которые пытаются своевременно устранить задержки подачи электроэнергии.Во всех трех муниципалитетах региона - Озургетском, Чохатаурском и Ланчхутском, до сих пор не прекращается снегопад."Все соответствующие службы работают непрерывно. В Чохатаурском муниципалитете интенсивно расчищают центральную дорогу Саджавахо-Бурнати, село Набеглави. В Ланчхутском муниципалитете на дороге Ацана - Акети, где были задержки в передвижении транспорта, дорога уже везде расчищена, и эта проблема устранена", - рассказал губернатор Георгий Урушадзе.Непогода в Аджарии – высота снега превышает два метра >>Высота снежного покрова достигает от 40 см до метра. На местах постоянно работают все соответствующие службы: департамент автомобильных дорог, муниципальные службы, патруль, спасатели.По прогнозам синоптиков, обильный снегопад продолжится на западе Грузии как минимум до субботы. Затем население ждет кратковременное улучшение погоды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Снегопад вызвал перебои с электроснабжением целого региона Грузии
22:03 20.01.2022 (обновлено: 22:37 20.01.2022)
Во всех трех муниципалитетах региона - Озургетском, Чохатаурском и Ланчхутском, до сих пор не прекращается снегопад
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Сильный снегопад создал проблемы с электроснабжением жителей региона Гурия в Западной Грузии, говорится в сообщениях мэрий Озургетского, Ланчхутского и Чохатаурского районов.
С помощью тяжелой техники расчищают как центральные, так и сельские дороги. На местах работают бригады электрораспределительной компании Energo-pro Georgia, которые пытаются своевременно устранить задержки подачи электроэнергии.
"Мы работаем в 24-часовом режиме, чтобы очистить дороги и вовремя возобновить подачу электроэнергии", - сказал мэр Озургетского района Автандил Талаквадзе.
Во всех трех муниципалитетах региона - Озургетском, Чохатаурском и Ланчхутском, до сих пор не прекращается снегопад.
"Все соответствующие службы работают непрерывно. В Чохатаурском муниципалитете интенсивно расчищают центральную дорогу Саджавахо-Бурнати, село Набеглави. В Ланчхутском муниципалитете на дороге Ацана - Акети, где были задержки в передвижении транспорта, дорога уже везде расчищена, и эта проблема устранена", - рассказал губернатор Георгий Урушадзе.
Высота снежного покрова достигает от 40 см до метра. На местах постоянно работают все соответствующие службы: департамент автомобильных дорог, муниципальные службы, патруль, спасатели.
По прогнозам синоптиков, обильный снегопад продолжится на западе Грузии как минимум до субботы. Затем население ждет кратковременное улучшение погоды.
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