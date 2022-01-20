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Непогода в Аджарии – толщина снега превышает два метра
Непогода в Аджарии – толщина снега превышает два метра
По прогнозам синоптиков, в Аджарии распогодится с 21 января. А пока в регионе метель и снегопад 20.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-20T14:44+0400
2022-01-20T14:44+0400
2022-01-20T14:44+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. В высокогорной Аджарии непрерывный снегопад, толщина снега превышает два метра.В Хуло и Шуахеви с утра начаты соответствующие работы. Расчищаются дороги, однако из-за плохой видимости они проходят медленно. Из-за низкой температуры на дорогах гололед, водителей призывают использовать противоскользящие цепи.В регионе создан чрезвычайный штаб стихии, в который уже поступило несколько звонков о проблемах на дорогах. В школах занятия из-за сильного снегопада не прекратилась, однако посещаемость низкая.Что касается электроэнергии, то в Хуло ограничений нет, проблемы с подачей света возникли в пяти селах Шуахеви. Там уже работают технические группы.В Кеда снегопад начался накануне и продолжается до сих пор. Из-за сильного снегопада дороги, расчищенные накануне, нужно заново расчищать. В Кеда мобилизовано 15 единиц спецтехники. Проблемы с электроэнергией возникли и тут. Света нет в селах Звари, Квашти и Зесопели. Здесь тоже уже работают технические службы.Что происходит на дорогах Грузии – последние новости >>>По прогнозам синоптиков, в Аджарии распогодится с 21 января. В течение всего дня в Аджарии сохранится метель и снегопад. Температура воздуха на береговой линии составляет 0, максимум +2 градуса тепла, в горах – -3...-5, в высокогорье – -7...-9.По данным синоптиков, интенсивный снегопад вызван северо-западными холодными массами воздуха.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Непогода в Аджарии – толщина снега превышает два метра
По прогнозам синоптиков, в Аджарии распогодится с 21 января. А пока в регионе метель и снегопад
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. В высокогорной Аджарии непрерывный снегопад, толщина снега превышает два метра.
В Хуло и Шуахеви с утра начаты соответствующие работы. Расчищаются дороги, однако из-за плохой видимости они проходят медленно. Из-за низкой температуры на дорогах гололед, водителей призывают использовать противоскользящие цепи.
Что касается центральной магистрали Батуми-Ахалцихе, то там транспорт беспрепятственно передвигается. В направлении курорта Годердзи разрешено передвижение транспорта с высокой проходимостью и только с использованием противоскользящих цепей.
В регионе создан чрезвычайный штаб стихии, в который уже поступило несколько звонков о проблемах на дорогах. В школах занятия из-за сильного снегопада не прекратилась, однако посещаемость низкая.
Что касается электроэнергии, то в Хуло ограничений нет, проблемы с подачей света возникли в пяти селах Шуахеви. Там уже работают технические группы.
В Кеда снегопад начался накануне и продолжается до сих пор. Из-за сильного снегопада дороги, расчищенные накануне, нужно заново расчищать. В Кеда мобилизовано 15 единиц спецтехники. Проблемы с электроэнергией возникли и тут. Света нет в селах Звари, Квашти и Зесопели. Здесь тоже уже работают технические службы.
По прогнозам синоптиков, в Аджарии распогодится с 21 января. В течение всего дня в Аджарии сохранится метель и снегопад. Температура воздуха на береговой линии составляет 0, максимум +2 градуса тепла, в горах – -3...-5, в высокогорье – -7...-9.
По данным синоптиков, интенсивный снегопад вызван северо-западными холодными массами воздуха.
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