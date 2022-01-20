https://sputnik-georgia.ru/20220120/nepogoda-v-adzharii--tolschina-snega-prevyshaet-dva-metra-263761162.html

Непогода в Аджарии – толщина снега превышает два метра

Непогода в Аджарии – толщина снега превышает два метра

По прогнозам синоптиков, в Аджарии распогодится с 21 января. А пока в регионе метель и снегопад 20.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-20T14:44+0400

2022-01-20T14:44+0400

2022-01-20T14:44+0400

новости

грузия

аджария

погода

шуахеви

зесопели

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/16/263081400_0:0:2461:1384_1920x0_80_0_0_4c9f4cca4d743325beeb37da27461b30.jpg

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. В высокогорной Аджарии непрерывный снегопад, толщина снега превышает два метра.В Хуло и Шуахеви с утра начаты соответствующие работы. Расчищаются дороги, однако из-за плохой видимости они проходят медленно. Из-за низкой температуры на дорогах гололед, водителей призывают использовать противоскользящие цепи.В регионе создан чрезвычайный штаб стихии, в который уже поступило несколько звонков о проблемах на дорогах. В школах занятия из-за сильного снегопада не прекратилась, однако посещаемость низкая.Что касается электроэнергии, то в Хуло ограничений нет, проблемы с подачей света возникли в пяти селах Шуахеви. Там уже работают технические группы.В Кеда снегопад начался накануне и продолжается до сих пор. Из-за сильного снегопада дороги, расчищенные накануне, нужно заново расчищать. В Кеда мобилизовано 15 единиц спецтехники. Проблемы с электроэнергией возникли и тут. Света нет в селах Звари, Квашти и Зесопели. Здесь тоже уже работают технические службы.Что происходит на дорогах Грузии – последние новости >>>По прогнозам синоптиков, в Аджарии распогодится с 21 января. В течение всего дня в Аджарии сохранится метель и снегопад. Температура воздуха на береговой линии составляет 0, максимум +2 градуса тепла, в горах – -3...-5, в высокогорье – -7...-9.По данным синоптиков, интенсивный снегопад вызван северо-западными холодными массами воздуха.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

аджария

шуахеви

зесопели

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, аджария, погода, шуахеви, зесопели