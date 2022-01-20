https://sputnik-georgia.ru/20220120/kogda-v-gruzii-primut-novyy-zakon-ob-amnistii-263760753.html

Когда в Грузии примут новый закон об амнистии?

Когда в Грузии примут новый закон об амнистии?

Амнистия не коснется лиц, осужденных за убийства, нечеловеческое обращение, должностные и сексуальные преступления 20.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-20T14:26+0400

2022-01-20T14:26+0400

2022-01-20T14:26+0400

политика

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грузия

ираклий кобахидзе

амнистия

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Парламент Грузии примет новый закон об амнистии заключенных до конца марта, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Законопроект был зарегистрирован на бюро в декабре 2021 года. Законодательная инициатива коснется дел заключенных, находящихся на рассмотрении судов в период с 5 марта по 25 мая 2020 года и с 28 ноября 2020 года по 1 января 2021 года.Согласно инициированному варианту, для заключенных, чьи дела рассматривались в этот период, срок отбывания наказания по приговору будет отличаться от обычного.В частности, срок отбывания наказания будет пересчитан с учетом предварительного заключения по схеме: четыре дня предварительного заключения равны пяти дням лишения свободы.В Грузии срок предварительного заключения входит в срок итогового приговора.Таким образом государство восполнит заключенным тот период, когда они находились в полной изоляции от семей и родных в период жесткого локдауна из-за коронавируса.Однако такую компенсацию не получат лица, осужденные за убийства, нечеловеческое обращение, должностные и сексуальные преступления.Также законопроект предполагает амнистию для осужденных бессрочно за преступления, совершенные до 1 января 2004 года. В этом случае заключенные смогут выйти условно-досрочно или потребовать смягчения приговора.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211104/advokat-saakashvili-ne-isklyuchaet-chto-prezident-gruzii-izmenit-reshenie-po-pomilovaniyu-261783239.html

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политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, амнистия