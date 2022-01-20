https://sputnik-georgia.ru/20220120/kogda-v-gruzii-primut-novyy-zakon-ob-amnistii-263760753.html
Когда в Грузии примут новый закон об амнистии?
Когда в Грузии примут новый закон об амнистии?
Амнистия не коснется лиц, осужденных за убийства, нечеловеческое обращение, должностные и сексуальные преступления 20.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-20T14:26+0400
2022-01-20T14:26+0400
2022-01-20T14:26+0400
политика
новости
грузия
ираклий кобахидзе
амнистия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/19/261459323_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0738e7b5e4d5d3c5e8cf563274f530b1.jpg
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Парламент Грузии примет новый закон об амнистии заключенных до конца марта, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Законопроект был зарегистрирован на бюро в декабре 2021 года. Законодательная инициатива коснется дел заключенных, находящихся на рассмотрении судов в период с 5 марта по 25 мая 2020 года и с 28 ноября 2020 года по 1 января 2021 года.Согласно инициированному варианту, для заключенных, чьи дела рассматривались в этот период, срок отбывания наказания по приговору будет отличаться от обычного.В частности, срок отбывания наказания будет пересчитан с учетом предварительного заключения по схеме: четыре дня предварительного заключения равны пяти дням лишения свободы.В Грузии срок предварительного заключения входит в срок итогового приговора.Таким образом государство восполнит заключенным тот период, когда они находились в полной изоляции от семей и родных в период жесткого локдауна из-за коронавируса.Однако такую компенсацию не получат лица, осужденные за убийства, нечеловеческое обращение, должностные и сексуальные преступления.Также законопроект предполагает амнистию для осужденных бессрочно за преступления, совершенные до 1 января 2004 года. В этом случае заключенные смогут выйти условно-досрочно или потребовать смягчения приговора.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211104/advokat-saakashvili-ne-isklyuchaet-chto-prezident-gruzii-izmenit-reshenie-po-pomilovaniyu-261783239.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/19/261459323_109:0:1280:878_1920x0_80_0_0_d197f7928a300ab971e866b8a108b042.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, амнистия
Когда в Грузии примут новый закон об амнистии?
Амнистия не коснется лиц, осужденных за убийства, нечеловеческое обращение, должностные и сексуальные преступления
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Парламент Грузии примет новый закон об амнистии заключенных до конца марта, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Законопроект был зарегистрирован на бюро в декабре 2021 года. Законодательная инициатива коснется дел заключенных, находящихся на рассмотрении судов в период с 5 марта по 25 мая 2020 года и с 28 ноября 2020 года по 1 января 2021 года.
"На этот раз предстоит серьезная работа, очень много пунктов необходимо усовершенствовать. У нас есть коммуникация с правоохранительными структурами, поскольку нам нужно от них много статистической информации, данные нужны по многим направлениям. Все это будет усовершенствовано, и, думаю, что до конца марта можно будет принять закон во всех трех чтениях", - заявил Кобахидзе в эфире телеканала "Рустави 2".
Согласно инициированному варианту, для заключенных, чьи дела рассматривались в этот период, срок отбывания наказания по приговору будет отличаться от обычного.
В частности, срок отбывания наказания будет пересчитан с учетом предварительного заключения по схеме: четыре дня предварительного заключения равны пяти дням лишения свободы.
В Грузии срок предварительного заключения входит в срок итогового приговора.
Таким образом государство восполнит заключенным тот период, когда они находились в полной изоляции от семей и родных в период жесткого локдауна из-за коронавируса.
Однако такую компенсацию не получат лица, осужденные за убийства, нечеловеческое обращение, должностные и сексуальные преступления.
Также законопроект предполагает амнистию для осужденных бессрочно за преступления, совершенные до 1 января 2004 года. В этом случае заключенные смогут выйти условно-досрочно или потребовать смягчения приговора.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.