https://sputnik-georgia.ru/20220120/kt-i-mrt-vredny-li-dlya-zdorovya-issledovaniya-na-koronavirus-263775214.html

КТ и МРТ: вредны ли для здоровья исследования на коронавирус

КТ и МРТ: вредны ли для здоровья исследования на коронавирус

Компьютерную или магнитно-резонансную томографию хотя бы раз в жизни, наверное, делал каждый человек, а в условиях пандемии коронавируса процедура КТ или МРТ... 20.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-20T21:45+0400

2022-01-20T21:45+0400

2022-01-20T21:45+0400

справки

коронавирус covid-19

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Sputnik Грузия поинтересовался, вредны ли для здоровья исследования на коронавирус и что лучше делать для диагностики заболевания, вызванного коронавирусом КТ или МРТ.Вредны ли для здоровья исследования на коронавирусКомпьютерная томография, по словам специалистов, является одним из самых эффективных методов диагностики заболевания, которое вызывает коронавирус. КТ помогает определить степень поражения легочной ткани.Исследование назначается при состоянии средней тяжести и тяжелом течении заболевания - при высокой температуре, которая держится больше 3-4 дней, кашле и нарастающей одышке.Альтернативой КТ может быть МРТ, однако при исследовании легких она сильно уступает в результативности.Антител к "омикрону" после "Спутник V" в два раза больше, чем после Pfizer - исследование >>МРТ назначают, когда сложно поставить диагноз и есть подозрение на наличие опухоли, плеврита или туберкулеза легких. МРТ в меньшей степени позволяет визуализировать полые органы и не всегда подходит для изучения состояния легких.Специалисты утверждают, что оба вида диагностики при проведении по направлению врача безболезненны и практически не вредны для здоровья.В то же время, ученые считают, что распространение коронавируса вызвало значительный рост числа КТ органов грудной клетки - это приводит к дополнительному облучению населения и может нанести вред здоровью. Исследования в этом направлении продолжаются.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , коронавирус covid-19