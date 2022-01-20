https://sputnik-georgia.ru/20220120/kto-bolshe-vsego-zaschischen-ot-omikrona-otvet-immunologa--263763508.html

Кто больше всего защищен от "омикрона"? Ответ иммунолога

Кто больше всего защищен от "омикрона"? Ответ иммунолога

Специалист утверждает, что у таких людей достаточно сильная защита от нового варианта COVID-19 20.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-20T16:01+0400

2022-01-20T16:01+0400

2022-01-20T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Те, кто сделал вакцину от коронавируса в конце 2021 года, лучше всего защищены от нового штамма "омикрон", заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.Специалист утверждает, что у таких людей достаточно сильная защита от нового варианта COVID-19. И даже если они заболеют им, разве что бессимптомно, и это только укрепит иммунитет, считает медик.Штамм B.1.1.529, также известный как "омикрон", обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября 2021 года. Он несет десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.Сколько людей в мире болеют "омикроном"? Статистика ВОЗ >>>Исследователи утверждают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. "Омикрон" выявили более чем в 100 странах, включая Грузию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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