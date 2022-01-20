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Кто больше всего защищен от "омикрона"? Ответ иммунолога
Кто больше всего защищен от "омикрона"? Ответ иммунолога
Специалист утверждает, что у таких людей достаточно сильная защита от нового варианта COVID-19 20.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-20T16:01+0400
2022-01-20T16:01+0400
2022-01-20T16:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Те, кто сделал вакцину от коронавируса в конце 2021 года, лучше всего защищены от нового штамма "омикрон", заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.Специалист утверждает, что у таких людей достаточно сильная защита от нового варианта COVID-19. И даже если они заболеют им, разве что бессимптомно, и это только укрепит иммунитет, считает медик.Штамм B.1.1.529, также известный как "омикрон", обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября 2021 года. Он несет десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.Сколько людей в мире болеют "омикроном"? Статистика ВОЗ >>>Исследователи утверждают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. "Омикрон" выявили более чем в 100 странах, включая Грузию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, наука, владимир болибок, юар, коронавирус covid-19
Кто больше всего защищен от "омикрона"? Ответ иммунолога
Специалист утверждает, что у таких людей достаточно сильная защита от нового варианта COVID-19
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Те, кто сделал вакцину от коронавируса в конце 2021 года, лучше всего защищены от нового штамма "омикрон", заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
"Тех, кто вакцинировался, мы отнесли к группе иммунных. Но есть в этой когорте вишенка на торте — это люди, которые проходили вакцинацию в ноябре, декабре", — рассказал он в беседе с ura.ru
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Специалист утверждает, что у таких людей достаточно сильная защита от нового варианта COVID-19. И даже если они заболеют им, разве что бессимптомно, и это только укрепит иммунитет, считает медик.
Штамм B.1.1.529, также известный как "омикрон", обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября 2021 года. Он несет десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.
Исследователи утверждают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. "Омикрон" выявили более чем в 100 странах, включая Грузию.
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