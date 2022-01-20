https://sputnik-georgia.ru/20220120/kuda-ushel-kuchava-v-gruzinskoy-mechte-prokommentirovali-slukhi-vokrug-eks-glavy-parlamenta-263764408.html

Куда ушел Кучава? В "Грузинской мечте" прокомментировали слухи вокруг экс-главы парламента

Куда ушел Кучава? В "Грузинской мечте" прокомментировали слухи вокруг экс-главы парламента

О причинах ухода Кучава из законодательного органа пока неизвестно 20.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-20T16:19+0400

2022-01-20T16:19+0400

2022-01-20T16:19+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Председатель партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе опроверг инсайдерскую информацию о том, что бывший спикер парламента Каха Кучава назначен главой "Партнерского фонда" правительства страны.Об отставке Кучава, который был спикером парламента с апреля 2021 года, стало известно 24 декабря. Его место занял один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Шалва Папуашвили. Позднее стало известно, что Кучава снимает с себя и депутатские полномочия.Бывший председатель парламента обратился сегодня к законодательному органу в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий.Заявление экс-главы парламента уже представлено на рассмотрение комитета по процедурным вопросам и правилам. Соответствующее решение будет принято на первом же пленарном заседание весенней сессии.Так как Кучава попал в парламент по партийному списку, его в парламенте Грузии сменит следующий по списку Гия Цагареишвили.Таким образом, число депутатов "Грузинской мечты" в парламенте останется прежним – 84 из 150."Партнерский фонд" – государственный инвестиционный фонд был основан в 2011 году. Исполнительным директором фонда с 2015 года является Давид Саганелидзе. Фонд функционирует в четырех секторах — энергетика, сельское хозяйство, производство и недвижимое имущество."Партнерский фонд" в различных секторах экономики осуществляет множество проектов, стоимость каждого из которых превышает 1 миллион долларов США. Кроме того, 98 проектов профинансировано в рамках программы "Стартап Грузия". Суммарная стоимость всех проектов – более 2,5 миллиарда долларов США.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220120/kuchava-pokidaet-parlament-gruzii-eks-spiker-snimaet-s-sebya-deputatskie-polnomochiya-263761849.html

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