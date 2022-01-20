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Международные резервы Центробанка России обновили рекорд
Международные резервы Центробанка России обновили рекорд
За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% до 630,6 миллиарда долларов 20.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-20T18:42+0400
2022-01-20T18:42+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Международные резервы Российской Федерации с 7 по 14 января увеличились на 1,2% и достигли рекордных 638,2 миллиарда долларов, сообщается на сайте Банка России.Предыдущий рекорд составлял 630,6 миллиарда долларов – он был зафиксирован 31 декабря.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).Валютные резервы Нацбанка Грузии достигли исторического максимума >>За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,627 миллиарда долларов.
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экономика, россия, новости, центральный банк росси
Международные резервы Центробанка России обновили рекорд
18:42 20.01.2022 (обновлено: 18:56 20.01.2022)
За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% до 630,6 миллиарда долларов
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Международные резервы Российской Федерации с 7 по 14 января увеличились на 1,2% и достигли рекордных 638,2 миллиарда долларов, сообщается на сайте Банка России.
Предыдущий рекорд составлял 630,6 миллиарда долларов – он был зафиксирован 31 декабря.
"Объем международных резервов по состоянию на 14 января составил 638,2 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 7,7 миллиарда долларов, или на 1,2%, в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила", - говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,627 миллиарда долларов.