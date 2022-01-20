https://sputnik-georgia.ru/20220120/mezhdunarodnye-rezervy-tsentrobanka-rossii-obnovili-rekord-263771473.html

Международные резервы Центробанка России обновили рекорд

Международные резервы Центробанка России обновили рекорд

За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% до 630,6 миллиарда долларов 20.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-20T18:42+0400

2022-01-20T18:42+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Международные резервы Российской Федерации с 7 по 14 января увеличились на 1,2% и достигли рекордных 638,2 миллиарда долларов, сообщается на сайте Банка России.Предыдущий рекорд составлял 630,6 миллиарда долларов – он был зафиксирован 31 декабря.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).Валютные резервы Нацбанка Грузии достигли исторического максимума >>За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,627 миллиарда долларов.

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экономика, россия, новости, центральный банк росси