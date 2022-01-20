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Что происходит на дорогах Грузии – последние новости

Что происходит на дорогах Грузии – последние новости

Непогода создала проблемы автомобилистам в Грузии 20.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-20T11:13+0400

2022-01-20T11:13+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. На ряде дорог Грузии действуют ограничения из-за снегопада, гололеда и плохой видимости, следует из данных Департамента автомобильных дорог Грузии.Из-за сложных метеорологических условий, очистительные работы на дорогах страны продолжаются в интенсивном режиме. На месте мобилизована спецтехника, дороги постоянно посыпают солью.Из-за снега и гололеда специальные режимы введены на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Здесь запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, для остального вида транспорта движение свободное.На участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в непрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели. За движением автотранспорта будет следить патрульная полиция.Из-за гололеда на 1-52 км участке автомобильной дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестапони запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, для остального вида транспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное.Из-за интенсивного снегопада на 17-33 км (Буксиети-Чхакаура) участка внутригосударственного значения Чохатаури-Бахмаро разрешено движение автотранспорта только с высокой проходимостью. Для остального вида транспорта движение запрещено. На 1-17 км участка Чохатаури-Буксиети движение автотранспорта свободное.Из-за снегопада движение автотранспорта на 39-62 км участка дороги внутригосударственного значения (перевал Накерала) запрещено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остального вида транспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение также свободное.Из-за интенсивного снегопада на 42-125 км (Цагери-Меле) участке дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Движение для остального вида автотранспорта разрешено с использованием противоскользящих цепей. Движение свободно для машин с двумя или более ведущими мостами. На 1-42 км участке (поворот Цхалтубо-Цагери) движение свободное.Из-за интенсивного снегопада и низкой температуры на 1-22 км участке автомобильной дороги внутригосударственного значения Алпана-Цагери запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и вместительностью более 30 мест. Для остального вида транспорта движение разрешено с использованием противоскользящих цепей. Движение свободно для машин с двумя или более ведущими мостами.Из-за метели и низкой видимости на 94-110 км участке автомобильной дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани) запрещено движение всех видов транспорта. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное.На автомобильной дороге Сачхере-Они движение запрещено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспорта движение свободное.На 86-106 км участке автомобильной дороги внутригосударственного значения Батуми-Ахалцихе разрешено движение автотранспорта только с высокой проходимостью. Для остальных видов транспорта движение запрещено.На 39-72 км (перевал Накерала) участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение свободное.На 28-50 км участке автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Багдати-Абастумани-Бенари (Багдати-Саирме) движение разрешено с использованием противоскользящих цепей. Движение свободно для машин с двумя или более ведущими мостами.На 30-186 км участке внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили (Джвари-Ушгули) запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Что касается 138-186 км участка (Местиа-Ушгули) движение легкового автотранспорта разрешено с использованием противоскользящих цепей. Движение свободно для машин с двумя или более ведущими мостами. На 1-30 км участке дороги Зугдиди-Джвари движение автотранспорта свободное.Так, на 138-158 км участке (Чумателети-Хуневи) автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе было запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. После интенсивных очистительных работ на автомобильной дороге Тбилиси-Сенаки-Леселидзе движение автотранспорта свободное.Движение свободно и на автомобильной дороге Ахалкалаки-Карцахи, где также прошли интенсивные очистительные работы.Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться на исправном автотранспорте с шинами, соответствующими зимнему периоду и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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