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Пожар в жилом доме в Рустави – жильцов эвакуировали
Пожар в жилом доме в Рустави – жильцов эвакуировали
На месте работают две бригады пожарных. Причины возникновения пожара устанавливаются 20.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Пожар возник на первом этаже жилого дома в Рустави (полчаса езды из Тбилиси), сообщили Sputnik Грузия в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.По данным ведомства, возгорание было зафиксировано на улице Рчеулишвили, 6. Так как огонь быстро перекинулся на второй этаж здания, было принято решение об эвакуации жильцов.В эти минуты очаг возгорания уже ликвидирован. На месте работают две бригады пожарных.В результате возгорания никто не пострадал. Причины возникновения пожара устанавливаются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, пожар, рустави

Пожар в жилом доме в Рустави – жильцов эвакуировали

14:09 20.01.2022 (обновлено: 14:22 20.01.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПожарные спасатели на месте ЧП
Пожарные спасатели на месте ЧП - Sputnik Грузия, 1920, 20.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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На месте работают две бригады пожарных. Причины возникновения пожара устанавливаются
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Пожар возник на первом этаже жилого дома в Рустави (полчаса езды из Тбилиси), сообщили Sputnik Грузия в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
По данным ведомства, возгорание было зафиксировано на улице Рчеулишвили, 6. Так как огонь быстро перекинулся на второй этаж здания, было принято решение об эвакуации жильцов.
В эти минуты очаг возгорания уже ликвидирован. На месте работают две бригады пожарных.
В результате возгорания никто не пострадал. Причины возникновения пожара устанавливаются.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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