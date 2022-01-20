https://sputnik-georgia.ru/20220120/rekordnoe-chislo-shkolnikov-v-gruzii-pereshlo-na-onlayn-uchebu-263778040.html

Рекордное число школьников в Грузии перешло на онлайн-учебу

Рекордное число школьников в Грузии перешло на онлайн-учебу

Во втором семестре Минобразования по-прежнему дает родителям возможность выбирать форму обучения и при желании перейти на дистанционный режим 20.01.2022, Sputnik Грузия

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2022-01-20T23:53+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв - Sputnik. Родители учеников грузинских школ поставили рекорд по числу заявок на переход на онлайн-обучение, сообщает министерство образования Грузии.По данным ведомства, за неделю заявку о переходе на форму онлайн-обучения заполнили родители 23 869 учеников.При этом, в Минобразовании отмечают, что пока неизвестно, сколько классов в Грузии переведено на онлайн-обучение из-за коронавируса. Эти данные будут озвучены в конце недели."Мы надеемся на вас" – Минобразования обращается к родителям школьников >>Учебный процесс в грузинских школах стартовал 17 января после зимних каникул. Во втором семестре Минобразования по-прежнему дает родителям возможность выбирать форму обучения и при желании перейти на дистанционный режим. Также перейти на дистанционное обучение могут педагоги из риск-групп.Всего в Грузии 2 308 школ. К началу 2020/2021 учебного года, который исчисляется с сентября по июнь, в школах Грузии было трудоустроено 62 699 учителей, учеников – 624,5 тысячи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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