https://sputnik-georgia.ru/20220120/shengeliya-mozhet-propustit-matchi-sbornoy-gruzii-po-basketbolu-v-fevrale-263777893.html

Шенгелия может пропустить матчи сборной Грузии по баскетболу в феврале

Шенгелия может пропустить матчи сборной Грузии по баскетболу в феврале

В отборе к ЧМ-2023 сборная Грузии выступает в группе "G" вместе с командами Испании, Украины и Северной Македонии 20.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-20T23:24+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия может не сыграть за национальную команду в отборочных матчах ЧМ-2023 против Северной Македонии в феврале.Причина – обновленный календарь Евролиги. Из-за пандемии COVID-19 многие матчи турнира не состоялись и были перенесены на более поздний срок. Так, встреча между ЦСКА и "Барселоной", которая должна была состояться 7 января в Москве, согласно новому календарю пройдет 27 февраля. Именно в этот день сборная Грузии в гостях сыграет против Северной Македонии.Еще один матч против македонцев грузинская команда проведет 24 февраля в Тбилиси, но 25 числа ЦСКА на выезде играет против "Баварии".В свое время президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что дал согласие Шенгелия на выступления за национальную сборную, но только при одном условии – если матчи "армейцев" в Евролиге не проходят в тот же день. Но, как отметил Ватутин, выход всегда можно будет найти.Болельщикам сборной Грузии остается надеяться на то, что Шенгелия и руководство ЦСКА этот самый выход найдут. В противном случае, два важнейших отборочных матча ЧМ-2023 грузинская команда рискует провести без своего лидера.В отборе к ЧМ-2023 сборная Грузии выступает в группе "G" вместе с командами Испании, Украины и Северной Македонии. Грузинская сборная уже провела два матча – обыграла дома Украину (88:83) и уступила на выезде Испании (61:89). Стоит отметить, что в игре против украинцев Шенгелия сыграл, но матч против Испании пропустил из-за травмы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211211/tornike-shengeliya-vosstanovilsya-posle-travmy-i-vernulsya-na-parket-262776924.html

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