https://sputnik-georgia.ru/20220120/shveytsariya-priznala-gruzinskie-kovid-pasporta-263743973.html

Швейцария признала грузинские ковид-паспорта

Швейцария признала грузинские ковид-паспорта

По прибытии в Швейцарию вместе с ковид-паспортом обязательно предъявить отрицательный результат теста на коронавирус 20.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-20T08:01+0400

2022-01-20T08:01+0400

2022-01-20T07:48+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Швейцария признала грузинские ковид-паспорта, говорится в сообщении швейцарского посольства в Грузии.QR-код или ковид-паспорт, можно получить на сайте covidpass.moh.gov.ge или же воспользовавшись мобильным приложением Georgia e-Health. Ковид-сертификат с кодом также выдают в Домах юстиции Грузии и центрах вакцинации.Согласно информации, опубликованной на сайте Федерального департамента здравоохранения Швейцарии, Грузия включена в список стран, чьи ковид-сертификаты признаются. Грузия попала в список вместе с такими странами, как Армения, Молдова, Турция, Великобритания и Израиль.Департамент здравоохранения предупреждает путешественников, что по прибытии в Швейцарию вместе с ковид-паспортом остается обязательным предъявление отрицательного теста на коронавирус.Все путешественники (включая вакцинированных и выздоровевших) должны представить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия, либо быстрый тест на антиген, сделанный за 24 часа до прибытия. Дети и подростки до 16 лет освобождаются от тестирования.С 20 декабря 2021 года вакцинированные и переболевшие путешественники больше не обязаны проходить повторный тест на COVID-19 после прибытия в Швейцарию.С 13 января 2022 года продолжительность обязательных карантина и изоляции в Швейцарии была сокращена с десяти дней до пяти. Чтобы покинуть зону изоляции, нужно не иметь симптомов в течение по меньшей мере 48 часов.С 1 декабря 2021 года в Грузия запустила систему ковид-паспортов для посещения общественных мест, таких как объекты питания, гостиницы, кинотеатры, музеи, фитнес и спа-центры, канатки на горнолыжных курортах. Гражданин получает так называемый "зеленый статус" в том случае, если он полностью вакцинирован, переболел коронавирусом и с момента подтверждения вируса прошло минимум 14 дней, прошел ПЦР-тест с 72-часовой валидностью или прошел тест на антиген с 24-часовой валидностью.С 16 ноября 2021 года грузинские ковид-паспорта признали страны Евросоюза.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211229/problema-s-onlayn-registratsiey-kovid-pasporta-reshaema---minzdrav-gruzii-263250764.html

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