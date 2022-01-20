Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220120/shveytsariya-priznala-gruzinskie-kovid-pasporta-263743973.html
Швейцария признала грузинские ковид-паспорта
Швейцария признала грузинские ковид-паспорта
По прибытии в Швейцарию вместе с ковид-паспортом обязательно предъявить отрицательный результат теста на коронавирус 20.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-20T08:01+0400
2022-01-20T07:48+0400
общество
новости
грузия
дом юстиции
швейцария
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/04/261797976_0:207:3077:1938_1920x0_80_0_0_9b2e3fc1f593e6134682a6b4021d7922.jpg
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Швейцария признала грузинские ковид-паспорта, говорится в сообщении швейцарского посольства в Грузии.QR-код или ковид-паспорт, можно получить на сайте covidpass.moh.gov.ge или же воспользовавшись мобильным приложением Georgia e-Health. Ковид-сертификат с кодом также выдают в Домах юстиции Грузии и центрах вакцинации.Согласно информации, опубликованной на сайте Федерального департамента здравоохранения Швейцарии, Грузия включена в список стран, чьи ковид-сертификаты признаются. Грузия попала в список вместе с такими странами, как Армения, Молдова, Турция, Великобритания и Израиль.Департамент здравоохранения предупреждает путешественников, что по прибытии в Швейцарию вместе с ковид-паспортом остается обязательным предъявление отрицательного теста на коронавирус.Все путешественники (включая вакцинированных и выздоровевших) должны представить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия, либо быстрый тест на антиген, сделанный за 24 часа до прибытия. Дети и подростки до 16 лет освобождаются от тестирования.С 20 декабря 2021 года вакцинированные и переболевшие путешественники больше не обязаны проходить повторный тест на COVID-19 после прибытия в Швейцарию.С 13 января 2022 года продолжительность обязательных карантина и изоляции в Швейцарии была сокращена с десяти дней до пяти. Чтобы покинуть зону изоляции, нужно не иметь симптомов в течение по меньшей мере 48 часов.С 1 декабря 2021 года в Грузия запустила систему ковид-паспортов для посещения общественных мест, таких как объекты питания, гостиницы, кинотеатры, музеи, фитнес и спа-центры, канатки на горнолыжных курортах. Гражданин получает так называемый "зеленый статус" в том случае, если он полностью вакцинирован, переболел коронавирусом и с момента подтверждения вируса прошло минимум 14 дней, прошел ПЦР-тест с 72-часовой валидностью или прошел тест на антиген с 24-часовой валидностью.С 16 ноября 2021 года грузинские ковид-паспорта признали страны Евросоюза.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211229/problema-s-onlayn-registratsiey-kovid-pasporta-reshaema---minzdrav-gruzii-263250764.html
швейцария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/04/261797976_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_05235d3bca3acdae3eeae592961e367a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, дом юстиции, швейцария, коронавирус covid-19

Швейцария признала грузинские ковид-паспорта

08:01 20.01.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili Ковид-паспорт
Ковид-паспорт - Sputnik Грузия, 1920, 20.01.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Подписаться на
По прибытии в Швейцарию вместе с ковид-паспортом обязательно предъявить отрицательный результат теста на коронавирус
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Швейцария признала грузинские ковид-паспорта, говорится в сообщении швейцарского посольства в Грузии.
QR-код или ковид-паспорт, можно получить на сайте covidpass.moh.gov.ge или же воспользовавшись мобильным приложением Georgia e-Health. Ковид-сертификат с кодом также выдают в Домах юстиции Грузии и центрах вакцинации.
Согласно информации, опубликованной на сайте Федерального департамента здравоохранения Швейцарии, Грузия включена в список стран, чьи ковид-сертификаты признаются. Грузия попала в список вместе с такими странами, как Армения, Молдова, Турция, Великобритания и Израиль.
Департамент здравоохранения предупреждает путешественников, что по прибытии в Швейцарию вместе с ковид-паспортом остается обязательным предъявление отрицательного теста на коронавирус.
Все путешественники (включая вакцинированных и выздоровевших) должны представить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия, либо быстрый тест на антиген, сделанный за 24 часа до прибытия. Дети и подростки до 16 лет освобождаются от тестирования.
Ковид-паспорт - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2021
Проблемы с получением ковид-паспорта в Грузии? У Минздрава есть решение
29 декабря 2021, 17:06
С 20 декабря 2021 года вакцинированные и переболевшие путешественники больше не обязаны проходить повторный тест на COVID-19 после прибытия в Швейцарию.
С 13 января 2022 года продолжительность обязательных карантина и изоляции в Швейцарии была сокращена с десяти дней до пяти. Чтобы покинуть зону изоляции, нужно не иметь симптомов в течение по меньшей мере 48 часов.
С 1 декабря 2021 года в Грузия запустила систему ковид-паспортов для посещения общественных мест, таких как объекты питания, гостиницы, кинотеатры, музеи, фитнес и спа-центры, канатки на горнолыжных курортах. Гражданин получает так называемый "зеленый статус" в том случае, если он полностью вакцинирован, переболел коронавирусом и с момента подтверждения вируса прошло минимум 14 дней, прошел ПЦР-тест с 72-часовой валидностью или прошел тест на антиген с 24-часовой валидностью.
С 16 ноября 2021 года грузинские ковид-паспорта признали страны Евросоюза.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
08:01Швейцария признала грузинские ковид-паспорта
08:01Станцию метро "Варкетили" отремонтируют спустя 4 года после трагедии
07:31Дистанционное лечение коронавируса в Грузии усиливается: онлайн-клиника увеличивает штат
07:07"Не пошел бы": Лев Лещенко резко высказался о Моргенштерне
07:01Кто смотрит телевизор в Грузии: последние данные
ВчераВ центре Тбилиси вводят запрет на передвижение транспорта
ВчераАнтирекорд за антирекордом: почему в Грузии ухудшилась ситуация с коронавирусом?
ВчераВ Грузии разработан план привлечения инвестиций на миллиарды
ВчераЕпархия вместо тюрьмы: митрополит предлагает перевести Саакашвили под домашний арест
ВчераМинздрав Грузии приступил к проверке больниц на предмет контроля за инфекциями
ВчераПогиб французский актер Гаспар Ульель
ВчераКак в горах Грузии борются с последствиями сильного снегопада - фото
ВчераВерхний Ларс сегодня: в направлении России запрещено движение грузовиков
ВчераЛекарства в Грузии подешевеют благодаря решению правительства - министр
ВчераВопрос Намахвани ГЭС: власти Грузии хотят договориться с турецким инвестором ЕNKA
ВчераОпределен состав сборной Грузии по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине
ВчераМечта сбылась: дочь Меладзе стала участницей "Голоса" - ВИДЕО
ВчераСнегопад создал проблемы в Аджарии – спецтехника работает круглосуточно
ВчераВ снег и мороз верующие купались в Черном море в Батуми - видео
ВчераСколько людей в мире болеют "омикроном"? Статистика ВОЗ