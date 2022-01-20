https://sputnik-georgia.ru/20220120/shveytsariya-priznala-gruzinskie-kovid-pasporta-263743973.html
Швейцария признала грузинские ковид-паспорта
Швейцария признала грузинские ковид-паспорта
По прибытии в Швейцарию вместе с ковид-паспортом обязательно предъявить отрицательный результат теста на коронавирус 20.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-20T08:01+0400
2022-01-20T08:01+0400
2022-01-20T07:48+0400
общество
новости
грузия
дом юстиции
швейцария
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/04/261797976_0:207:3077:1938_1920x0_80_0_0_9b2e3fc1f593e6134682a6b4021d7922.jpg
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Швейцария признала грузинские ковид-паспорта, говорится в сообщении швейцарского посольства в Грузии.QR-код или ковид-паспорт, можно получить на сайте covidpass.moh.gov.ge или же воспользовавшись мобильным приложением Georgia e-Health. Ковид-сертификат с кодом также выдают в Домах юстиции Грузии и центрах вакцинации.Согласно информации, опубликованной на сайте Федерального департамента здравоохранения Швейцарии, Грузия включена в список стран, чьи ковид-сертификаты признаются. Грузия попала в список вместе с такими странами, как Армения, Молдова, Турция, Великобритания и Израиль.Департамент здравоохранения предупреждает путешественников, что по прибытии в Швейцарию вместе с ковид-паспортом остается обязательным предъявление отрицательного теста на коронавирус.Все путешественники (включая вакцинированных и выздоровевших) должны представить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия, либо быстрый тест на антиген, сделанный за 24 часа до прибытия. Дети и подростки до 16 лет освобождаются от тестирования.С 20 декабря 2021 года вакцинированные и переболевшие путешественники больше не обязаны проходить повторный тест на COVID-19 после прибытия в Швейцарию.С 13 января 2022 года продолжительность обязательных карантина и изоляции в Швейцарии была сокращена с десяти дней до пяти. Чтобы покинуть зону изоляции, нужно не иметь симптомов в течение по меньшей мере 48 часов.С 1 декабря 2021 года в Грузия запустила систему ковид-паспортов для посещения общественных мест, таких как объекты питания, гостиницы, кинотеатры, музеи, фитнес и спа-центры, канатки на горнолыжных курортах. Гражданин получает так называемый "зеленый статус" в том случае, если он полностью вакцинирован, переболел коронавирусом и с момента подтверждения вируса прошло минимум 14 дней, прошел ПЦР-тест с 72-часовой валидностью или прошел тест на антиген с 24-часовой валидностью.С 16 ноября 2021 года грузинские ковид-паспорта признали страны Евросоюза.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211229/problema-s-onlayn-registratsiey-kovid-pasporta-reshaema---minzdrav-gruzii-263250764.html
швейцария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/04/261797976_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_05235d3bca3acdae3eeae592961e367a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, дом юстиции, швейцария, коронавирус covid-19
Швейцария признала грузинские ковид-паспорта
По прибытии в Швейцарию вместе с ковид-паспортом обязательно предъявить отрицательный результат теста на коронавирус
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik.
Швейцария признала грузинские ковид-паспорта, говорится в сообщении
швейцарского посольства в Грузии.
QR-код или ковид-паспорт, можно получить на сайте covidpass.moh.gov.ge
или же воспользовавшись мобильным приложением Georgia e-Health. Ковид-сертификат с кодом также выдают в Домах юстиции Грузии и центрах вакцинации.
Согласно информации, опубликованной на сайте Федерального департамента здравоохранения Швейцарии, Грузия включена в список стран, чьи ковид-сертификаты признаются. Грузия попала в список вместе с такими странами, как Армения, Молдова, Турция, Великобритания и Израиль.
Департамент здравоохранения предупреждает путешественников, что по прибытии в Швейцарию вместе с ковид-паспортом остается обязательным предъявление отрицательного теста на коронавирус.
Все путешественники (включая вакцинированных и выздоровевших) должны представить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия, либо быстрый тест на антиген, сделанный за 24 часа до прибытия. Дети и подростки до 16 лет освобождаются от тестирования.
С 20 декабря 2021 года вакцинированные и переболевшие путешественники больше не обязаны проходить повторный тест на COVID-19 после прибытия в Швейцарию.
С 13 января 2022 года продолжительность обязательных карантина и изоляции в Швейцарии была сокращена с десяти дней до пяти. Чтобы покинуть зону изоляции, нужно не иметь симптомов в течение по меньшей мере 48 часов.
С 1 декабря 2021 года в Грузия запустила систему ковид-паспортов для посещения общественных мест, таких как объекты питания, гостиницы, кинотеатры, музеи, фитнес и спа-центры, канатки на горнолыжных курортах. Гражданин получает так называемый "зеленый статус" в том случае, если он полностью вакцинирован, переболел коронавирусом и с момента подтверждения вируса прошло минимум 14 дней, прошел ПЦР-тест с 72-часовой валидностью или прошел тест на антиген с 24-часовой валидностью.
С 16 ноября 2021 года грузинские ковид-паспорта признали страны Евросоюза.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.