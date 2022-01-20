https://sputnik-georgia.ru/20220120/v-parlamente-gruzii-mozhet-stat-menshe-oppozitsionerov-263768678.html

В парламенте Грузии может стать меньше оппозиционеров

В парламенте Грузии может стать меньше оппозиционеров

Пропуск заседаний парламента и обвинительный приговор суда могут стать основанием лишения депутатских мест

2022-01-20T18:05+0400

2022-01-20T18:05+0400

2022-01-20T18:33+0400

политика

новости

грузия

шалва нателашвили

тбилисский городской суд

ираклий кадагишвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/02/251043380_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8520d41b87f40aa66b37288f8fc458de.jpg

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Вопрос лишения депутатских полномочий трех оппозиционных депутатов – Елене Хоштария, Шалвы Нателашвили и Бадри Джапаридзе, будет рассмотрен на ближайшем заседании парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам.Как разъяснил глава комитета Ираклий Кадагишвили, вопрос Хоштария и Нателашвили возник из-за того, что, по Конституции, если член парламента в течение сессии по неуважительной причине попускал больше половины заседаний, то его полномочия должны быть прекращены.Что касается лидера оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, то в этом случае причина ожидаемого лишения депутатского мандата - приговор суда.Тбилисский городской суд признал Джапаридзе виновными в мошенничестве в 2008 году и приговорил к семи годам лишения свободы. Однако он был освобожден от отбывания наказания, так как истек срок давности уголовного преследования.Бывшие банкиры намерены обжаловать свой приговор в Конституционном суде>>Cогласно Конституции Грузии, если член парламента признан виновным на основании вступившего в силу приговора, его могут лишить депутатских полномочий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, шалва нателашвили, тбилисский городской суд, ираклий кадагишвили