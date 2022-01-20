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https://sputnik-georgia.ru/20220120/v-parlamente-gruzii-mozhet-stat-menshe-oppozitsionerov-263768678.html
В парламенте Грузии может стать меньше оппозиционеров
В парламенте Грузии может стать меньше оппозиционеров
Пропуск заседаний парламента и обвинительный приговор суда могут стать основанием лишения депутатских мест
2022-01-20T18:05+0400
2022-01-20T18:33+0400
политика
новости
грузия
шалва нателашвили
тбилисский городской суд
ираклий кадагишвили
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Вопрос лишения депутатских полномочий трех оппозиционных депутатов – Елене Хоштария, Шалвы Нателашвили и Бадри Джапаридзе, будет рассмотрен на ближайшем заседании парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам.Как разъяснил глава комитета Ираклий Кадагишвили, вопрос Хоштария и Нателашвили возник из-за того, что, по Конституции, если член парламента в течение сессии по неуважительной причине попускал больше половины заседаний, то его полномочия должны быть прекращены.Что касается лидера оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, то в этом случае причина ожидаемого лишения депутатского мандата - приговор суда.Тбилисский городской суд признал Джапаридзе виновными в мошенничестве в 2008 году и приговорил к семи годам лишения свободы. Однако он был освобожден от отбывания наказания, так как истек срок давности уголовного преследования.Бывшие банкиры намерены обжаловать свой приговор в Конституционном суде&gt;&gt;Cогласно Конституции Грузии, если член парламента признан виновным на основании вступившего в силу приговора, его могут лишить депутатских полномочий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, шалва нателашвили, тбилисский городской суд, ираклий кадагишвили

В парламенте Грузии может стать меньше оппозиционеров

18:05 20.01.2022 (обновлено: 18:33 20.01.2022)
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии - депутаты в зале заседаний
Парламент Грузии - депутаты в зале заседаний - Sputnik Грузия, 1920, 20.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Пропуск заседаний и приговор суда могут стать причинами лишения депутатских мандатов
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Вопрос лишения депутатских полномочий трех оппозиционных депутатов – Елене Хоштария, Шалвы Нателашвили и Бадри Джапаридзе, будет рассмотрен на ближайшем заседании парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам.
Как разъяснил глава комитета Ираклий Кадагишвили, вопрос Хоштария и Нателашвили возник из-за того, что, по Конституции, если член парламента в течение сессии по неуважительной причине попускал больше половины заседаний, то его полномочия должны быть прекращены.

"Эти два депутата не присутствовали ни на одном из заседаний осенней сессии. Автоматически встает вопрос о прекращении их полномочий. Естественно, комитет обязан рассмотреть вопрос и представить заключение на пленарном заседании парламента", - заявил Кадагишвили журналистам.

Что касается лидера оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, то в этом случае причина ожидаемого лишения депутатского мандата - приговор суда.
Тбилисский городской суд признал Джапаридзе виновными в мошенничестве в 2008 году и приговорил к семи годам лишения свободы. Однако он был освобожден от отбывания наказания, так как истек срок давности уголовного преследования.
Бывшие банкиры намерены обжаловать свой приговор в Конституционном суде>>
Cогласно Конституции Грузии, если член парламента признан виновным на основании вступившего в силу приговора, его могут лишить депутатских полномочий.
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