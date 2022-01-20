https://sputnik-georgia.ru/20220120/v-partii-gakhariya-otvergli-obvineniya-v-sgovore-s-edinym-natsdvizheniem-263773978.html
В партии Гахария отвергли обвинения в сговоре с "Единым нацдвижением"
В партии Гахария отвергли обвинения в сговоре с "Единым нацдвижением"
Партия Гахария показала третий результат на местных выборах по пропорциональной системе, уступив "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению" 20.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-20T20:02+0400
2022-01-20T20:02+0400
2022-01-20T20:30+0400
политика
новости
грузия
грузинская мечта
георгий гахария
созар субари
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/13/252619149_0:26:1881:1084_1920x0_80_0_0_18decf8425ee7c3bc8b8826e1151c1d3.jpg
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Политический альянс партии экс-премьера Георгия Гахария с самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение" исключен, об этом заявил один из лидеров партии "Для Грузии" Бердия Сичинава на брифинге.После избрания в четверг члена партии Гахария Корнели Салия председателем совещательного органа Сакребуло Цаленджихского района (Западная Грузия) с пятой попытки, член политсовета "Грузинской мечты" Созар Субари обвинил партии "Для Грузии" и "Единое национальное движение" в сговоре против правящей партии. По его словам, обе партии пытаются нанести ущерб государству, искусственно создают кризис в местных муниципалитетах, действуют вопреки желанию местного населения и общества в целом.По его словам, в партии Гахария были максимально открыты и призывали в равной степени представителей обеих партий, как "Единое национальное движение" , так и "Грузинская мечта", поддержать в муниципалитетах кандидатов "Для Грузии" во избежание кризиса в этих районах.Партия Гахария показала третий результат на местных выборах по пропорциональной системе, уступив "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению". Голоса депутатов от партии "Для Грузии" в сакребуло являются решающими в тех городах и районах, где разница между депутатским составом "Мечты" и ЕНД минимальная. Одним из таких является район Цаленджиха.Сакребуло Чхороцку возглавил представитель партии Гахария >>Цаленджиха – единственный район в Грузии, где мэром стал оппозиционер. Более того, представителям оппозиционных партий досталось большинство мест в сакребуло. В районное собрание, в котором 27 мест, прошли 11 представителей "Грузинской мечты", 11 - "Единого национального движения", трое – партии "Для Грузии", один - "Лело для Грузии", и один независимый депутат.Цаленджихский муниципалитет входит в состав региона Самегрело - Земо Сванети. Находится на северо-западе Грузии, население - 23,3 тысячи человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/13/252619149_410:0:1881:1103_1920x0_80_0_0_8454a1d60d7444915808ac8422775cbb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, грузинская мечта, георгий гахария, созар субари
В партии Гахария отвергли обвинения в сговоре с "Единым нацдвижением"
20:02 20.01.2022 (обновлено: 20:30 20.01.2022)
Партия Гахария показала третий результат на местных выборах по пропорциональной системе, уступив "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению"
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Политический альянс партии экс-премьера Георгия Гахария с самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение" исключен, об этом заявил один из лидеров партии "Для Грузии" Бердия Сичинава на брифинге.
После избрания в четверг члена партии Гахария Корнели Салия председателем совещательного органа Сакребуло Цаленджихского района (Западная Грузия) с пятой попытки, член политсовета "Грузинской мечты" Созар Субари обвинил партии "Для Грузии" и "Единое национальное движение" в сговоре против правящей партии.
По его словам, обе партии пытаются нанести ущерб государству, искусственно создают кризис в местных муниципалитетах, действуют вопреки желанию местного населения и общества в целом.
"Разговоры о том, что состоялась какая-то коллаборация, сотрудничество или свадьба с "Национальным движением", как это преподносят в офисе "Грузинской мечты", являются ложью", - сказал Сичинава.
По его словам, в партии Гахария были максимально открыты и призывали в равной степени представителей обеих партий, как "Единое национальное движение" , так и "Грузинская мечта", поддержать в муниципалитетах кандидатов "Для Грузии" во избежание кризиса в этих районах.
Партия Гахария показала третий результат на местных выборах по пропорциональной системе, уступив "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению". Голоса депутатов от партии "Для Грузии" в сакребуло являются решающими в тех городах и районах, где разница между депутатским составом "Мечты" и ЕНД минимальная. Одним из таких является район Цаленджиха.
Цаленджиха – единственный район в Грузии, где мэром стал оппозиционер. Более того, представителям оппозиционных партий досталось большинство мест в сакребуло. В районное собрание, в котором 27 мест, прошли 11 представителей "Грузинской мечты", 11 - "Единого национального движения", трое – партии "Для Грузии", один - "Лело для Грузии", и один независимый депутат.
Цаленджихский муниципалитет входит в состав региона Самегрело - Земо Сванети. Находится на северо-западе Грузии, население - 23,3 тысячи человек.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале