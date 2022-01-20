https://sputnik-georgia.ru/20220120/v-partii-gakhariya-otvergli-obvineniya-v-sgovore-s-edinym-natsdvizheniem-263773978.html

В партии Гахария отвергли обвинения в сговоре с "Единым нацдвижением"

В партии Гахария отвергли обвинения в сговоре с "Единым нацдвижением"

Партия Гахария показала третий результат на местных выборах по пропорциональной системе, уступив "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению" 20.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Политический альянс партии экс-премьера Георгия Гахария с самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение" исключен, об этом заявил один из лидеров партии "Для Грузии" Бердия Сичинава на брифинге.После избрания в четверг члена партии Гахария Корнели Салия председателем совещательного органа Сакребуло Цаленджихского района (Западная Грузия) с пятой попытки, член политсовета "Грузинской мечты" Созар Субари обвинил партии "Для Грузии" и "Единое национальное движение" в сговоре против правящей партии. По его словам, обе партии пытаются нанести ущерб государству, искусственно создают кризис в местных муниципалитетах, действуют вопреки желанию местного населения и общества в целом.По его словам, в партии Гахария были максимально открыты и призывали в равной степени представителей обеих партий, как "Единое национальное движение" , так и "Грузинская мечта", поддержать в муниципалитетах кандидатов "Для Грузии" во избежание кризиса в этих районах.Партия Гахария показала третий результат на местных выборах по пропорциональной системе, уступив "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению". Голоса депутатов от партии "Для Грузии" в сакребуло являются решающими в тех городах и районах, где разница между депутатским составом "Мечты" и ЕНД минимальная. Одним из таких является район Цаленджиха.Сакребуло Чхороцку возглавил представитель партии Гахария >>Цаленджиха – единственный район в Грузии, где мэром стал оппозиционер. Более того, представителям оппозиционных партий досталось большинство мест в сакребуло. В районное собрание, в котором 27 мест, прошли 11 представителей "Грузинской мечты", 11 - "Единого национального движения", трое – партии "Для Грузии", один - "Лело для Грузии", и один независимый депутат.Цаленджихский муниципалитет входит в состав региона Самегрело - Земо Сванети. Находится на северо-западе Грузии, население - 23,3 тысячи человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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политика, новости, грузия, грузинская мечта, георгий гахария, созар субари