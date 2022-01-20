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Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открылась
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открылась
Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели 20.01.2022, Sputnik Грузия
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2022-01-20T21:27+0400
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военно-грузинская дорога
мцхета-степанцминда-ларс
погода
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. На участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (дорога в направлении границы с Россией) движение открыто для всех видов транспорта, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели под контролем патрульной полиции.Движение автомобилей с прицепами, полуприцепами и автобусов вместимостью более 30 мест осуществляется в по тоннелям, говорится в заявлении.С 12 января движение на участке Гудаури-Коби было закрыто для большегрузов.Строительство тоннеля из Тбилиси к границе с Россией завершится к 2024 году &gt;&gt;Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, военно-грузинская дорога, мцхета-степанцминда-ларс, погода

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открылась

21:27 20.01.2022
© photo: Sputnik / StringerВоенно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры ждут в очереди открытия движения
Военно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры ждут в очереди открытия движения - Sputnik Грузия, 1920, 20.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. На участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (дорога в направлении границы с Россией) движение открыто для всех видов транспорта, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели под контролем патрульной полиции.
Движение автомобилей с прицепами, полуприцепами и автобусов вместимостью более 30 мест осуществляется в по тоннелям, говорится в заявлении.
С 12 января движение на участке Гудаури-Коби было закрыто для большегрузов.
Строительство тоннеля из Тбилиси к границе с Россией завершится к 2024 году >>
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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