https://sputnik-georgia.ru/20220120/verkhniy-lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-rossii-otkrylas-263775925.html

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открылась

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открылась

Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели 20.01.2022, Sputnik Грузия

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новости

грузия

военно-грузинская дорога

мцхета-степанцминда-ларс

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. На участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (дорога в направлении границы с Россией) движение открыто для всех видов транспорта, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели под контролем патрульной полиции.Движение автомобилей с прицепами, полуприцепами и автобусов вместимостью более 30 мест осуществляется в по тоннелям, говорится в заявлении.С 12 января движение на участке Гудаури-Коби было закрыто для большегрузов.Строительство тоннеля из Тбилиси к границе с Россией завершится к 2024 году >>Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, военно-грузинская дорога, мцхета-степанцминда-ларс, погода