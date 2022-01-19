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Епархия вместо тюрьмы: митрополит предлагает перевести Саакашвили под домашний арест
Епархия вместо тюрьмы: митрополит предлагает перевести Саакашвили под домашний арест
Священнослужитель предполагает, что экс-президент не будет против этой инициативы 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T20:51+0400
2022-01-19T20:51+0400
2022-01-19T20:51+0400
общество
новости
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михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари Николоз (Пачуашвили) выступил с инициативой о заключении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили под домашний арест, для этого он выделит собственную епархию, рассказал священнослужитель СМИ.Саакашвили был задержан 1 октября на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы. В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Митрополит Николоз предлагает выступить посредником между сторонами. По его словам, он уже обсуждал эту инициативу с экс-президентом."Я говорил с ним и знаю, что он, вероятно, не будет против. Я считаю, что это должно быть в интересах государства - так будет лучше для страны. Я готов, если власти захотят - буду сотрудничать, я создам в епархии все условия", — сказал митрополит Николоз.Митрополит Николоз Пачуашвили встречался с заключенным экс-президентом в ноябре 2021 года. Он побывал в Глданской тюрьме и причастил Михаила Саакашвили во время его голодовки. Экс-президент объявил голодовку 1 октября и завершил ее 20 ноября, спустя 50 дней.На рассмотрении в суде находятся еще три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Епархия вместо тюрьмы: митрополит предлагает перевести Саакашвили под домашний арест
Священнослужитель предполагает, что экс-президент не будет против этой инициативы
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари Николоз (Пачуашвили) выступил с инициативой о заключении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили под домашний арест, для этого он выделит собственную епархию, рассказал священнослужитель СМИ.
Саакашвили был задержан 1 октября на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.
В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.
"В первую очередь, я предлагаю выход из ситуации государству. Будет хорошо, если примут решение, чтобы президент был под домашним арестом. На мой взгляд, будет удобно, если он не будет у себя дома в Тбилиси, поэтому я предложил свою епархию", - сказал митрополит.
Митрополит Николоз предлагает выступить посредником между сторонами. По его словам, он уже обсуждал эту инициативу с экс-президентом.
"Я говорил с ним и знаю, что он, вероятно, не будет против. Я считаю, что это должно быть в интересах государства - так будет лучше для страны. Я готов, если власти захотят - буду сотрудничать, я создам в епархии все условия", — сказал митрополит Николоз.
Митрополит Николоз Пачуашвили встречался с заключенным экс-президентом в ноябре 2021 года. Он побывал в Глданской тюрьме и причастил Михаила Саакашвили во время его голодовки. Экс-президент объявил голодовку 1 октября и завершил ее 20 ноября, спустя 50 дней.
На рассмотрении в суде находятся еще три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.
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