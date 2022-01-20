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Замглавы Минздрава Грузии встретится с бастующими соцагентами
Замглавы Минздрава Грузии встретится с бастующими соцагентами
Целью встречи с инициативной группой бастующих будет обсуждение конкретных шагов, которые могут быть предприняты для решения проблем 20.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-20T22:21+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв – Sputnik. Замглавы Минздрава Грузии Тамар Баркалая в пятницу встретится с бастующими соцагентами и обсудит сложившуюся ситуацию.Около 400 сотрудников в Агентстве социального обслуживания, в том числе соцагенты, специалисты и юристы, четвертый день отказываются выходить на работу, требуя повышения зарплат вдвое и улучшения условий труда.В ведомстве отмечают, что уже вступил в силу документ о повышении зарплат работникам, и теперь будут обсуждаться другие условия. После начала забастовки принято решение повысить зарплату социальных агентов и сотрудников Агентства социального обслуживания по всей Грузии примерно на 60% с февраля 2022 года.В частности, работники будут получать оклад в размере 400 лари (около 130 долларов) вместо 250 лари (около 80 долларов), а для старшие социальные агенты – 700 лари (около 230 долларов) вместо 550 (около 180 долларов). Кроме того, за заполненную декларацию во время визитов социальные агенты будут получать 10 лари (около 3 долларов) вместо 6 лари (около 2 долларов).Четвертый день забастовки соцработников: акции проходят в Тбилиси и Батуми >>Как пояснили в ведомстве, заработная плата социального агента состоит из двух составляющих – фиксированного оклада и выработки. Повышение коснется обоих компонентов. Также с 40 до 60% будет увеличена заработная плата примерно 1 тысячи сотрудников низшего и среднего звена Агентства социального обслуживания.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, минздрав грузии
Замглавы Минздрава Грузии встретится с бастующими соцагентами
22:21 20.01.2022 (обновлено: 22:42 20.01.2022)
Целью встречи с инициативной группой бастующих будет обсуждение конкретных шагов, которые могут быть предприняты для решения проблем
ТБИЛИСИ, 20 янв – Sputnik. Замглавы Минздрава Грузии Тамар Баркалая в пятницу встретится с бастующими соцагентами и обсудит сложившуюся ситуацию.
Около 400 сотрудников в Агентстве социального обслуживания, в том числе соцагенты, специалисты и юристы, четвертый день отказываются выходить на работу, требуя повышения зарплат вдвое и улучшения условий труда.
"Целью встречи с инициативной группой бастующих будет обсуждение конкретных шагов, которые могут быть предприняты в будущем. Целью министерства и Агенства соцобслуживания является обеспечение адекватных трудовых прав и условий работникам", - говорится в сообщении Минздрава.
В ведомстве отмечают, что уже вступил в силу документ о повышении зарплат работникам, и теперь будут обсуждаться другие условия.
После начала забастовки принято решение повысить зарплату социальных агентов и сотрудников Агентства социального обслуживания по всей Грузии примерно на 60% с февраля 2022 года.
В частности, работники будут получать оклад в размере 400 лари (около 130 долларов) вместо 250 лари (около 80 долларов), а для старшие социальные агенты – 700 лари (около 230 долларов) вместо 550 (около 180 долларов). Кроме того, за заполненную декларацию во время визитов социальные агенты будут получать 10 лари (около 3 долларов) вместо 6 лари (около 2 долларов).
Как пояснили в ведомстве, заработная плата социального агента состоит из двух составляющих – фиксированного оклада и выработки. Повышение коснется обоих компонентов. Также с 40 до 60% будет увеличена заработная плата примерно 1 тысячи сотрудников низшего и среднего звена Агентства социального обслуживания.
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