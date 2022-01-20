https://sputnik-georgia.ru/20220120/zamglavy-minzdrava-gruzii-vstretitsya-s-bastuyuschimi-sotsagentami-263777300.html

Замглавы Минздрава Грузии встретится с бастующими соцагентами

Замглавы Минздрава Грузии встретится с бастующими соцагентами

Целью встречи с инициативной группой бастующих будет обсуждение конкретных шагов, которые могут быть предприняты для решения проблем 20.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 янв – Sputnik. Замглавы Минздрава Грузии Тамар Баркалая в пятницу встретится с бастующими соцагентами и обсудит сложившуюся ситуацию.Около 400 сотрудников в Агентстве социального обслуживания, в том числе соцагенты, специалисты и юристы, четвертый день отказываются выходить на работу, требуя повышения зарплат вдвое и улучшения условий труда.В ведомстве отмечают, что уже вступил в силу документ о повышении зарплат работникам, и теперь будут обсуждаться другие условия. После начала забастовки принято решение повысить зарплату социальных агентов и сотрудников Агентства социального обслуживания по всей Грузии примерно на 60% с февраля 2022 года.В частности, работники будут получать оклад в размере 400 лари (около 130 долларов) вместо 250 лари (около 80 долларов), а для старшие социальные агенты – 700 лари (около 230 долларов) вместо 550 (около 180 долларов). Кроме того, за заполненную декларацию во время визитов социальные агенты будут получать 10 лари (около 3 долларов) вместо 6 лари (около 2 долларов).Четвертый день забастовки соцработников: акции проходят в Тбилиси и Батуми >>Как пояснили в ведомстве, заработная плата социального агента состоит из двух составляющих – фиксированного оклада и выработки. Повышение коснется обоих компонентов. Также с 40 до 60% будет увеличена заработная плата примерно 1 тысячи сотрудников низшего и среднего звена Агентства социального обслуживания.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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