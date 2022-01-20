https://sputnik-georgia.ru/20220120/chetvertyy-den-zabastovki-sotsrabotnikov-aktsii-prokhodyat-v-tbilisi-i-batumi-263767401.html

Четвертый день забастовки соцработников: акции проходят в Тбилиси и Батуми

Четвертый день забастовки соцработников: акции проходят в Тбилиси и Батуми

Всего в Агентстве социального обслуживания заняты более 600 человек, к этому времени отказываются выходить на работу до 400 сотрудников 20.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-20T17:08+0400

2022-01-20T17:08+0400

2022-01-20T17:23+0400

общество

новости

грузия

минздрав грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/11/263663234_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2c4b5213a72b053375c3955d2289a27c.jpg

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Несколько десятков социальных работников министерства здравоохранения Грузии четвертый день продолжают акцию протеста, в этот раз у правительственной канцелярии, требуя встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и главой Минздрава Зурой Азарашвили, передает корр. Sputnik Грузия с места событий.Агентство социального обслуживания 16 января объявило, что заработная плата соцагентов по всей Грузии будет повышена в среднем на 60% с февраля - повышение коснется 998 работников. Однако участники акции требуют от властей стопроцентного повышения зарплаты и улучшения условий труда.К забастовке сегодня присоединились и соцагенты в Аджарии и Кахети. Филиалы Агентства соцобслуживания в Лагодехи, Батуми, Хуло, Шуахеви и Хелвачаури, как и в Тбилиси, прекратили работу.Несколько десятков соцагентов устроили акцию протеста у Минздрава Аджарии в Батуми с требованием повышения зарплат, оплачиваемого декрета, страховки и бессрочных договоров. Соцагенты также хотели встретиться с председателем правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.Акция протеста в Тбилиси: соцработники требуют встречи с министром здравоохранения >>Всего в Агентстве социального обслуживания заняты более 600 человек. К этому времени протестуют и отказываются выходить на работу до 400 сотрудников, среди них как соцагенты, так специалисты и юристы. Они планируют продолжать протест до тех пор, пока их требования не будут выполнены полностью.Как ранее заявили в Минздраве, зарплата социальных агентов и сотрудников Агентства социального обслуживания по всей Грузии будет повышена примерно на 60% с февраля 2022 года.В частности, она станет 400 лари (около 130 долларов) вместо 250 лари (около 80 долларов), а для старшего социального агента – 700 лари (около 230 долларов) вместо 550 (около 180 долларов). Кроме того, за заполненную декларацию во время визитов социальные агенты будут получать 10 лари (около 3 долларов) вместо 6 лари (около 2 долларов).Социальным агентам в Грузии с февраля повысят зарплаты >>Как пояснили в ведомстве, заработная плата социального агента состоит из двух составляющих – фиксированного оклада и выработки. Повышение коснется обоих компонентов. Также с 40 до 60% будет увеличена заработная плата примерно 1 тысячи сотрудников низшего и среднего звена Агентства социального обслуживания.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, минздрав грузии