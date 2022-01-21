https://sputnik-georgia.ru/20220121/abashidze-gruziya-gotova-k-vosstanovleniyu-pryamogo-aviasoobscheniya-s-rossiey-263800242.html

Абашидзе: Грузия готова к восстановлению прямого авиасообщения с Россией

Абашидзе: Грузия готова к восстановлению прямого авиасообщения с Россией

Грузия может предпринять конкретные шаги, чтобы восстановить авиарейсы, как только пандемия даст нам такую возможность 21.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-21T23:11+0400

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зураб абашидзе

грузино-российские отношения

авиасообщение в грузии

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ТБИЛИСИ, 21 янв - Sputnik. Грузия всегда готова к восстановлению прямого сообщения с Россией, так как россиянам в Грузии ничего не угрожает, заявил специальный представитель премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе.МИД РФ в пятницу назвал условия восстановления прямых авиарейсов между Грузией и Россией. Речь идет о стабилизации ситуации в Грузии, прекращении русофобской кампании и исчезновении угроз для безопасности граждан России.По его словам, так как решение принимала российская сторона, она и должна решать этот вопрос."Мы можем рассмотреть этот вопрос в рабочем порядке и предпринять конкретные шаги, чтобы восстановить авиарейсы, как только пандемия даст нам такую возможность при улучшении ситуации", - отметил Абашидзе.Что касается заявления МИД РФ об угрозах для граждан России, то спецпредставитель премьера заявил, что подобное исключено.Что касается антироссийской риторики, то, по словам Абашидзе, государство не может запретить критику."Они упоминают антироссийскую риторику, наш ответ на это: мы никому не можем запретить критику, тем более если для критики есть основания", - сказал Абашидзе.Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией летом 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.Когда возобновится авиасообщение России и Грузии - МИД РФ назвал условие >>Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами также поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Формат пражских переговоров был запущен в декабре 2012 года, после смены власти в Грузии. Абашидзе и Карасин обсуждают в ходе встреч вопросы, связанные с торговлей, туризмом, гуманитарные вопросы. Одним из главных результатов переговоров стало снятие эмбарго на грузинские товары в 2013 году. С тех пор торговые отношения между Грузией и Россией улучшаются с каждым годом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, новости, грузия, зураб абашидзе, грузино-российские отношения, авиасообщение в грузии