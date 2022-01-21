https://sputnik-georgia.ru/20220121/kogda-vozobnovitsya-aviasoobschenie-rossii-i-gruzii---mid-rf-nazval-uslovie-263798685.html

Когда возобновится авиасообщение России и Грузии - МИД РФ назвал условие

Когда возобновится авиасообщение России и Грузии - МИД РФ назвал условие

Одной из причин отсутствия авиасообщения России с Грузией в МИДе РФ назвали санитарно-эпидемиологическую обстановку 21.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-21T20:49+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Запрет на авиасообщение России с Грузией носит временный характер, но для эго отмены существуют определенные условия, говорится на сайте МИД России.Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией летом 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.В ведомстве подчеркнули, что Россия была вынуждена пойти на такие меры, "реагируя на известную провокацию грузинских радикалов". При этом в МИД подчеркнули, что они остаются привержены "целям нормализации российско-грузинских отношений, преодоления имеющихся разногласий, восстановления и развития двусторонних связей".Россия готова рассмотреть возобновление авиасообщения с Грузией >>"Все это отвечает интересам народов двух наших стран. Однако такой процесс должен быть улицей с двусторонним движением. Очень рассчитываем, что грузинские власти извлекут уроки из прошлого и будут проводить по отношению к России более взвешенную политику", — говорится в сообщении.Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами также поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Туризм в Грузии возрождается >>Формат пражских переговоров был запущен в декабре 2012 года, после смены власти в Грузии. Абашидзе и Карасин обсуждают в ходе встреч вопросы, связанные с торговлей, туризмом, гуманитарные вопросы. Одним из главных результатов переговоров стало снятие эмбарго на грузинские товары в 2013 году. С тех пор торговые отношения между Грузией и Россией улучшаются с каждым годом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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