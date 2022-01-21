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Когда возобновится авиасообщение России и Грузии - МИД РФ назвал условие
Когда возобновится авиасообщение России и Грузии - МИД РФ назвал условие
Одной из причин отсутствия авиасообщения России с Грузией в МИДе РФ назвали санитарно-эпидемиологическую обстановку 21.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Запрет на авиасообщение России с Грузией носит временный характер, но для эго отмены существуют определенные условия, говорится на сайте МИД России.Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией летом 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.В ведомстве подчеркнули, что Россия была вынуждена пойти на такие меры, "реагируя на известную провокацию грузинских радикалов". При этом в МИД подчеркнули, что они остаются привержены "целям нормализации российско-грузинских отношений, преодоления имеющихся разногласий, восстановления и развития двусторонних связей".Россия готова рассмотреть возобновление авиасообщения с Грузией &gt;&gt;"Все это отвечает интересам народов двух наших стран. Однако такой процесс должен быть улицей с двусторонним движением. Очень рассчитываем, что грузинские власти извлекут уроки из прошлого и будут проводить по отношению к России более взвешенную политику", — говорится в сообщении.Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами также поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Туризм в Грузии возрождается &gt;&gt;Формат пражских переговоров был запущен в декабре 2012 года, после смены власти в Грузии. Абашидзе и Карасин обсуждают в ходе встреч вопросы, связанные с торговлей, туризмом, гуманитарные вопросы. Одним из главных результатов переговоров стало снятие эмбарго на грузинские товары в 2013 году. С тех пор торговые отношения между Грузией и Россией улучшаются с каждым годом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, грузия, грузино-российские отношения, авиасообщение в грузии, мид россии

Когда возобновится авиасообщение России и Грузии - МИД РФ назвал условие

20:49 21.01.2022 (обновлено: 21:15 21.01.2022)
© photo: Sputnik / Alexey Maishev / Перейти в фотобанкЗдание МИД РФ и вид на город Москву
Здание МИД РФ и вид на город Москву - Sputnik Грузия, 1920, 21.01.2022
© photo: Sputnik / Alexey Maishev
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Одной из причин отсутствия авиасообщения России с Грузией в МИДе РФ назвали санитарно-эпидемиологическую обстановку
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Запрет на авиасообщение России с Грузией носит временный характер, но для эго отмены существуют определенные условия, говорится на сайте МИД России.
Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией летом 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.
"Неоднократно обозначали условия его отмены. Они хорошо известны грузинской стороне. Речь идет о стабилизации ситуации в Грузии, прекращении русофобской кампании и исчезновении угроз для безопасности наших граждан. Не можем также не учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку", — сказано в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что Россия была вынуждена пойти на такие меры, "реагируя на известную провокацию грузинских радикалов".
При этом в МИД подчеркнули, что они остаются привержены "целям нормализации российско-грузинских отношений, преодоления имеющихся разногласий, восстановления и развития двусторонних связей".
Россия готова рассмотреть возобновление авиасообщения с Грузией >>
"Все это отвечает интересам народов двух наших стран. Однако такой процесс должен быть улицей с двусторонним движением. Очень рассчитываем, что грузинские власти извлекут уроки из прошлого и будут проводить по отношению к России более взвешенную политику", — говорится в сообщении.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами также поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Туризм в Грузии возрождается >>
Формат пражских переговоров был запущен в декабре 2012 года, после смены власти в Грузии. Абашидзе и Карасин обсуждают в ходе встреч вопросы, связанные с торговлей, туризмом, гуманитарные вопросы. Одним из главных результатов переговоров стало снятие эмбарго на грузинские товары в 2013 году. С тех пор торговые отношения между Грузией и Россией улучшаются с каждым годом.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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