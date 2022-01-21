https://sputnik-georgia.ru/20220121/aeroport-v-vysokogornom-regione-gruzii-proshel-resertifikatsiyu-aerodroma-263787945.html

Аэропорт в высокогорном регионе Грузии прошел ресертификацию аэродрома

Аэропорт в высокогорном регионе Грузии прошел ресертификацию аэродрома

Сертификат является подтверждением для всех операторов аэропортов, что на эксплуатируемом ими объекте можно безопасно работать 21.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-21T14:02+0400

2022-01-21T14:02+0400

2022-01-21T14:34+0400

новости

грузия

туризм

местиа

агентство гражданской авиации

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/17/249060100_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_b2181ac1579f192c7ad6fb4581871bf2.jpg

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Аэропорт имени царицы Тамар в Местиа (в одном из самых высокогорных регионов Грузии – Сванети), успешно прошел ресертификацию аэродрома на соответствие стандартам, сообщает Объединение аэропортов Грузии.По информации ведомства, аэропорт Местиа привел руководства по эксплуатации аэродромом и другие связанные с ними процедуры в соответствие с новыми правилами сертификации Агентства гражданской авиации Грузии.Агентство гражданской авиации в соответствии с обновленными правилами аэропортов и аэродромов проводит сертификацию эксплуатантов в пять этапов. Компания-оператор аэропорта Местиа – Объединение аэропортов Грузии, успешно прошла все этапы.Сертификат, выданный Агентством гражданской авиации Грузии аэропорту Царицы Тамар Местиа, является бессрочным.Сертификат является подтверждением для всех операторов аэропортов, что на эксплуатируемом ими объекте можно безопасно работать.Кутаисский аэропорт прошел ресертификацию аэродрома >>Перед выдачей сертификата, комиссия Агентства гражданской авиации на месте осматривает и оценивает инфраструктуру, технические средства и оборудование аэропорта, чтобы убедиться, что аэропорт соответствует требованиям и правилам, установленным законодательством Грузии, а также стандартам ICAO (Совета международной организации гражданской авиации, – ред.).Ранее ресертификацию успешно прошли Кутаисский и Батумский международные аэропорты. На данном этапе идет процесс сертификации в аэропорту Амбролаури (высокогорная Рача), которым управляет Объединение аэропортов Грузии, и в других частных местных аэропортах.История аэропорта в МестиаАэропорт имени царицы Тамар входит в список 10 самых необычных аэропортов мира благодаря своей оригинальной архитектуре.Аэропорт расположен на высоте 1 400 метров над уровнем моря. Его открыли в 2010 году. Стандартная длина современной взлетно-посадочной бетонной полосы составляет 1 200 метров. Из-за сложного географического положения аэропорт в Местиа принимает только небольшие судна. В зимнее время принимает небольшие самолеты до 18 пассажиров, в летнее время – до 50.Чтобы попасть в Сванети на автомобиле из Тбилиси, требуется около 8-9 часов. Благодаря аэропорту в Местиа, добраться до высокогорной историко-географической части Грузии можно всего за 50 минут из аэродрома в Натахтари (30 км от Тбилиси), а из аэропорта в городе Кутаиси – за 30 минут.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

местиа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, туризм, местиа, агентство гражданской авиации