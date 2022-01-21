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Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 630 тысяч
Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 630 тысяч
С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 630 420 случаев заражения коронавирусом 21.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-21T20:27+0400
2022-01-21T20:27+0400
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 1068 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Sputnik Азербайджан.По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 551 пациент признан излечившимся от COVID-19.За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 17 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 630 420 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 611 156 человек благополучно прошли лечение, 8581 пациент скончался.В активной фазе заболевания числятся 10 683 человека, зараженных COVID-19.За указанный период в стране было проведено 6 045 582 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7795 - за минувшие сутки.
https://sputnik-georgia.ru/20220119/skolko-lyudey-v-mire-boleyut-omikronom-statistika-voz-263732774.html
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общество, новости, азербайджан, коронавирус covid-19

Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 630 тысяч

20:27 21.01.2022
© photo : Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкПродовольственная ярмарка в Баку - пандемия коронавируса COVID 19
Продовольственная ярмарка в Баку - пандемия коронавируса COVID 19 - Sputnik Грузия, 1920, 21.01.2022
© photo : Sputnik / Stringer
/
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С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 630 420 случаев заражения коронавирусом
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 1068 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Sputnik Азербайджан.
По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 551 пациент признан излечившимся от COVID-19.
За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 17 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.
С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 630 420 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 611 156 человек благополучно прошли лечение, 8581 пациент скончался.
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Сколько людей в мире болеют "омикроном"? Статистика ВОЗ
19 января, 17:01
В активной фазе заболевания числятся 10 683 человека, зараженных COVID-19.
За указанный период в стране было проведено 6 045 582 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7795 - за минувшие сутки.
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