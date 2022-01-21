https://sputnik-georgia.ru/20220121/inostrannye-eksperty-odobrili-proekt-po-vypusku-ipotechnykh-obligatsiy-v-gruzii-263778784.html

Иностранные эксперты одобрили проект по выпуску ипотечных облигаций в Грузии

Иностранные эксперты одобрили проект по выпуску ипотечных облигаций в Грузии

По мнению агентства, защитные механизмы помогут сохранить качество базы обеспечения и обеспечить спрос на активы 21.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-21T07:01+0400

2022-01-21T07:01+0400

2022-01-21T08:58+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв - Sputnik. Ведущее рейтинговое агентство Moody's одобрило законопроект, подготовленный Нацбанком Грузии, о введении ипотечных облигаций, говорится в сообщении регулятора.Нацбанк Грузии разработал законопроект, согласно которому коммерческим банкам могут предоставить возможность выпускать облигации с ипотечным кредитом.По мнению агентства, защитные механизмы помогут сохранить качество базы обеспечения и обеспечить спрос на активы.По данным Нацбанка, целью законопроекта является расширение доступа коммерческих банков к диверсифицированным источникам финансирования и развитие рынка ипотечных облигаций в Грузии.В Грузии сократили максимальный срок ипотеки в иностранной валюте >>Облигацией с ипотечным покрытием называется ценная бумага, исполнение обязательств по которой обеспечивается полностью или в части залогом ипотечного покрытия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии