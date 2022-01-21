https://sputnik-georgia.ru/20220121/kogda-nachinaetsya-i-zakanchivaetsya-kitayskiy-novyy-god-2022-263788688.html

Когда начинается и заканчивается китайский Новый год 2022?

Когда начинается и заканчивается китайский Новый год 2022?

Приближается китайский Новый год – один из самых важных восточных праздников, который с нетерпением ждут во всем мире 21.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-21T14:36+0400

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справки

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Постоянной даты китайский Новый год не имеет – ежегодно ее определяют по лунному календарю. Начинается его празднование в период с 21 января до 21 февраля – в первое новолуние нового года.Когда начинается и заканчивается китайский Новый 2022 год читайте в материале Sputnik Грузия.Когда начинается и заканчиваетсяКитайское летоисчисление не совпадает с общепринятым в мире. Сформировалось оно благодаря развитию астрономии, около XIV века до нашей эры и основывается на лунном календаре.По китайскому календарю 1 февраля начинается 4720 год – год Черного (Голубого) Водяного Тигра. Как правильно встретить Новый год Тигра, в чем встречать и какие цвета выбрать, можно узнать здесь.В чем встречать Новый год Тигра 2021: цвета праздника>>В странах Востока Новый год или Чунь Цзе (Праздник весны) отмечают более двух тысяч лет. В те далекие времена, праздник длился целый месяц. В наши дни количество выходных сократилось практически вдвое – праздник длится 15 дней и заканчивается грандиозным Фестивалем китайских фонарей.Тигр полноправным хозяином станет с 1 февраля и 22 января 2023 передаст бразды правления Белому Водяному Кролику.В основе китайского календаря шестидесятилетний цикл. Он начинается годом Деревянной Крысы и заканчивается годом Водяной Свиньи. Цикл, начавшийся 2 февраля в 1984-м, закончится 29 января 2044 года.Новый год у жителей Востока знаменует новый виток времени. По китайскому календарю в день, когда наступит Новый год, зима заканчивается и начинается весна – новый жизненный цикл.Китайский Новый годСимвол нового 2022 года обладает твердым, неуступчивым характером, и чтобы добиться его благосклонности, нужно немало потрудиться. Хозяину года по нраву честные и трудолюбивые люди – их ожидает успех.Новый 2022 год подходит для любых перемен и начинаний. Если вы планируете сменить работу или место жительство, отравиться в путешествие, начать свое дело, ремонт или что-то иное, осуществите все это в год Тигра.Год ожидается стабильным и в финансовом плане, хотя от пустых трат лучше отказаться. Для символа 2022 года крепость семейных уз имеет огромное значение и идеально подходит для создания семьи.Символ китайского Нового года способствует новым контактам и связям – одинокие в 2022 году смогут найти вторую половинку. Подробнее узнать, что ждет каждый знак зодиака в Новом 2022 году, можно здесь. Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки