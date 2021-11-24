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Трудоустройство социально незащищенных в Грузии начнется с января 2022 года

Трудоустройство социально незащищенных в Грузии начнется с января 2022 года

Правительство автоматически назначит этим людям зарплату и найдет им работу по их навыкам, заявил премьер 24.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-24T07:01+0400

2021-11-24T07:01+0400

2021-11-24T07:46+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Правительство Грузии намерено начать процесс трудоустройства лиц, имеющих статус социально незащищенных уже в январе 2022 года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Гарибашвили в понедельник поручил правительству сформировать рабочую группу, которая займется созданием новых рабочих мест для трудоспособных граждан со статусом социально незащищенных лиц. В данный момент, рабочая группа занимается разработкой программы трудоустройства.При этом премьер-министр подчеркнул, что само трудоустройство будет нового вида для Грузии."Мы автоматически назначим этим людям зарплату и найдем им работу по их навыкам. Кроме того, что у человека изменится статус, он будет получать минимум ту же самую заработную плату, какой была его помощь, но при этом он может найти вторую работу и государство не упразднит ему его первую зарплату, второй заработок будет дополнительным", - сказал Гарибашвили.При этом он отметил, что все трудоустройство будет проходить через представительства Агентства трудоустройства, которое будет отвечать за осуществление программы.В то же время премьер-министр Грузии пообещал, что работа для социально незащищенных найдется всегда."У нас будет многолетняя программа, и у них всегда будет стабильная работа, так как нам надо восстанавливать регионы, и эта работа неисчерпаема. Кроме того, у населения не будет страхов и появится желание найти вторую и третью работу, чтобы улучшить свое благосостояние", - сказал Гарибашвили.Причины нового подходаГоворя о причинах задействования новой программы, премьер-министр Грузии первой причиной назвал недостаток существующей системы."Сегодня 600 тысяч человек получают социальную помощь, и нам уже давно менять систему, так как половина получающих пособие, это около 300 тысяч, трудоспособные граждане, которые совсем не участвуют в развитии нашей страны и экономике. Они каждый месяц получают помощь, и мы сделали их заложниками этой помощи, так как если они улучшат свои условия или найдут работу, они ее потеряют, для таких людей это трагедия", - сказал Гарибашвили.При этом он отметил, что одновременно с этим на многих производствах не хватает рабочих рук, а в стране уже упала трудовая культура, которую надо восстанавливать.По данным Агентства социального обслуживания на 2020 год, финансовую помощь от государства получали 633 586 человек ( 171 724 семей), 17% населения.Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов - чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, общество, новости, грузия, ираклий гарибашвили, 1tv – первый канал. общественное телевидение грузии