https://sputnik-georgia.ru/20220114/turizm-v-gruzii-vozrozhdaetsya--statistika-za-2021-god-263604257.html

Туризм в Грузии возрождается? – статистика за 2021 год

Туризм в Грузии возрождается? – статистика за 2021 год

Чаще всего в прошлом году в Грузию приезжали граждане Турции, России и Армении 14.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-14T09:01+0400

2022-01-14T09:01+0400

2022-01-14T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Число визитов международных путешественников в Грузию в 2021 году составило 1,9 миллиона, что на 7,7% больше по сравнению с 2020 годом, и почти на 80% меньше, чем в 2019, сообщает Национальная администрация туризма. Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб грузинскому туризму, который занимает важное место в экономике страны. В 2020 году страну посетило 1,7 миллиона иностранных туристов, из которых около 1,1 миллиона человек побывали в Грузии в январе-феврале, то есть до выявления в стране первого случая коронавируса. Если бы не пандемия и тенденция роста туризма сохранилась бы на том же уровне, что в январе-феврале 2020 года (+10,2%), к концу года Грузия в очередной раз побила бы свой рекорд.В 2019 году успехи отрасли были рекордными. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.В Грузии подсчитали доходы от туризма за 2021 год >>Завершение 2021 года ростом числа иностранных путешественников стало приятным сюрпризом, так как согласно данным статистики в период с января по ноябрь прошлого года, общее число визитов составило 1,7 миллиона человек, что на 1,6% меньше, чем за 11 месяцев 2020 года.По данным Национальной администрации, большую роль в позитивной статистике роста туризма в прошлом году сыграл декабрь месяц, когда международные путешественники осуществили в Грузию 178,16 тысячи визитов, из которых 144,6 тысячи были туристическими. При этом число туристических визитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 239%.Лидеры по визитам в ГрузиюНаибольшее число визитов в Грузию в 2021 году осуществили граждане Турции – 326,5 тысячи, что на 2,7% меньше, чем в 2020 году, и на 71,8% меньше, чем в 2019 году.Также выросло число представителей грузинской диаспоры, посещающих историческую родину. В прошлом году они въезжали в Грузию 151,6 тысячи раз. Это больше на 8%, чем в 2020 году.Как приезжают туристы в ГрузиюОсновная часть туристов приезжала в Грузию через воздушные границы страны – 51% от общего числа иностранцев. Тут по числу въехавших в страну лидирует Тбилисский международный аэропорт.На втором месте – посещение страны сухопутным путем – 48% от общего числа иностранцев. Тут по числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе.Что делает Грузия для туризмаДоля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы.Горнолыжный туризм в разгар пандемии: отдыхающих в Грузии призывают к осторожности >>С 1 февраля 2020 года открылись воздушные границы страны, а с 1 июня и сухопутные.На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста, или же должны представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса. Пересечь сухопутную границу страны можно будет с документом о полном курсе вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, туризм, национальная администрация туризма грузии