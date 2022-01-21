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Когда завершится забастовка соцагентов в Грузии
Когда завершится забастовка соцагентов в Грузии
Всего в Агентстве социального обслуживания заняты более 600 человек, к этому времени отказываются выходить на работу до 400 сотрудников 21.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Планы на будущее и вызовы, стоящие перед сотрудниками Агентства социального обслуживания, сегодня были обсуждены на встрече замглавы Минздрава Тамар Баркалая с инициативной группой бастующих сотрудников Агентства, говорится в сообщении Минздрава.Около 400 сотрудников в Агентстве социального обслуживания, в том числе соцагенты, специалисты и юристы, пятый день не вышли на работу, требуя повышения зарплат вдвое и улучшения условий труда.Как подчеркнула Баркалая, важно активно продолжить будущую деятельность в режиме конструктивного диалога, организационное развитие Агентства социального обслуживания с учетом наилучших интересов как сотрудников, так и бенефициаров.В Минздраве отмечают, что уже вступил в силу документ о повышении зарплат работникам. В частности, фиксированная зарплата соцагента выросла на 60%. С 1 февраля, работники будут получать оклад в размере 400 лари (около 130 долларов) вместо 250 лари (около 80 долларов), а для старшие социальные агенты – 700 лари (около 230 долларов) вместо 550 (около 180 долларов).Четвертый день забастовки соцработников: акции проходят в Тбилиси и Батуми &gt;&gt;Кроме того, за заполненную декларацию во время визитов социальные агенты будут получать 10 лари (около 3 долларов) вместо 6 лари (около 2 долларов).Как пояснили в ведомстве, заработная плата социального агента состоит из двух составляющих – фиксированного оклада и выработки. Повышение коснется обоих компонентов. Также с 40 до 60% будет увеличена заработная плата примерно 1 тысячи сотрудников низшего и среднего звена Агентства социального обслуживания.Тем не менее, когда работники прекратят забастовку, пока неясно. Решение бастующих станет известно после того, как инициативная группа из 10 человек ознакомит остальных до 400 сотрудников Агентства с содержанием встречи в министерстве.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, минздрав грузии

Когда завершится забастовка соцагентов в Грузии

22:31 21.01.2022 (обновлено: 23:12 21.01.2022)
© photo: Metallurgists, miners-miners and chemists trade unions / FBАкция протеста социальных работников
Акция протеста социальных работников - Sputnik Грузия, 1920, 21.01.2022
© photo: Metallurgists, miners-miners and chemists trade unions / FB
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Всего в Агентстве социального обслуживания заняты более 600 человек, к этому времени отказываются выходить на работу до 400 сотрудников
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Планы на будущее и вызовы, стоящие перед сотрудниками Агентства социального обслуживания, сегодня были обсуждены на встрече замглавы Минздрава Тамар Баркалая с инициативной группой бастующих сотрудников Агентства, говорится в сообщении Минздрава.
Около 400 сотрудников в Агентстве социального обслуживания, в том числе соцагенты, специалисты и юристы, пятый день не вышли на работу, требуя повышения зарплат вдвое и улучшения условий труда.
Как подчеркнула Баркалая, важно активно продолжить будущую деятельность в режиме конструктивного диалога, организационное развитие Агентства социального обслуживания с учетом наилучших интересов как сотрудников, так и бенефициаров.
В Минздраве отмечают, что уже вступил в силу документ о повышении зарплат работникам. В частности, фиксированная зарплата соцагента выросла на 60%. С 1 февраля, работники будут получать оклад в размере 400 лари (около 130 долларов) вместо 250 лари (около 80 долларов), а для старшие социальные агенты – 700 лари (около 230 долларов) вместо 550 (около 180 долларов).
Четвертый день забастовки соцработников: акции проходят в Тбилиси и Батуми >>
Кроме того, за заполненную декларацию во время визитов социальные агенты будут получать 10 лари (около 3 долларов) вместо 6 лари (около 2 долларов).
Как пояснили в ведомстве, заработная плата социального агента состоит из двух составляющих – фиксированного оклада и выработки. Повышение коснется обоих компонентов. Также с 40 до 60% будет увеличена заработная плата примерно 1 тысячи сотрудников низшего и среднего звена Агентства социального обслуживания.
Тем не менее, когда работники прекратят забастовку, пока неясно. Решение бастующих станет известно после того, как инициативная группа из 10 человек ознакомит остальных до 400 сотрудников Агентства с содержанием встречи в министерстве.
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