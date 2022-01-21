https://sputnik-georgia.ru/20220121/ministra-finansov-gruzii-priglasili-v-azerbaydzhan-263778633.html

Министра финансов Грузии пригласили в Азербайджан

Министра финансов Грузии пригласили в Азербайджан

Стороны обсудили проводимые в условиях пандемии процедуры, обеспечивающие беспрепятственное перемещение как пассажиров, так и грузов 21.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-21T07:32+0400

2022-01-21T07:32+0400

2022-01-21T08:51+0400

экономика

новости

грузия

азербайджан

минфин грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/15/263778606_156:306:1718:1185_1920x0_80_0_0_89889ba9a823d9cbf53ff96c0f585d91.jpg

ТБИЛИСИ, 21 янв - Sputnik. Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили получил приглашение посетить Азербайджан с рабочим визитом на встрече с послом Азербайджана Фаигом Гулиевым в Тбилиси, говорится в сообщении Минфина Грузии.Стороны обсудили вопросы сотрудничества в таможенной сфере между Грузией и Азербайджаном на встрече.Летом 2021 года между Грузией, Азербайджаном и Турцией был создан совместный трехсторонний таможенный комитет, что, по словам Лаши Хуцишвили, является уникальной возможностью согласования вопросов высокого уровня в сфере таможенного взаимодействия между странами.Он отметил, что активный обмен информацией между таможенными администрациями является важным рычагом для создания предпосылок для создания конкурентоспособного транзитного коридора и содействия торговле в регионе.В ходе переговоров стороны также коснулись проводимых в условиях пандемии процедур, обеспечивающих беспрепятственное перемещение как пассажиров, так и грузов.В Грузии планируют упростить таможенные процедуры >>Со своей стороны посол Азербайджанской Республики в Грузии отметил, что азербайджанская сторона продолжит усилия по укреплению плодотворного сотрудничества между таможенными администрациями Азербайджана и Грузии. Он также поблагодарил за поддержку деятельности совместных предприятий.Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения в ноябре 1992 года. Страны тесно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках проектов международного значения – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, азербайджан, минфин грузии