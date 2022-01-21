https://sputnik-georgia.ru/20220121/na-stadionakh-v-armenii-utanovyat-sistemu-var-263778481.html

На стадионах в Армении утановят систему VAR

На стадионах в Армении утановят систему VAR

Процесс внедрения системы VAR в Армении будет контролироваться специалистами ФИФА 21.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-21T10:24+0400

2022-01-21T10:24+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв - Sputnik. Федерация футбола Армении после нескольких месяцев переговоров приняла решение о внедрении системы VAR, сообщает Sputnik Армения.В качестве технического поставщика избрана английская компания Hawk eye. Процесс внедрения системы VAR будет контролироваться специалистами ФИФА, а занятие будут проводить эксперты компании из России, а также инструкторы VAR из других стран.Отмечается, что ФФА выбрала централизованный вариант использования системы VAR, то есть будет действовать единый центр, обслуживающий все матчи.Проверка гола: в чемпионате Грузии по футболу планируют внедрить систему VAR >>"Крайне важно проинформировать футбольную общественность о том, в каких случаях главный судья может обращаться за помощью к VAR. Система может вмешиваться в игру в четырех случаях: засчитывание гола, назначение 11-метрового удара, прямая красная карточка и неверная идентификация, к примеру, когда судья по ошибке наказывает невиновного футболиста", – говорится в сообщении.ФФА намерена внедрить систему VAR в армянском футболе в сезоне 2022/2023.

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