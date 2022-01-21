https://sputnik-georgia.ru/20220121/nuzhny-li-v-gruzii-novye-kovid-ogranicheniya-opros-chitateley-sputnik-gruziya-263784274.html

Нужны ли в Грузии новые ковид-ограничения? Опрос читателей Sputnik Грузия

Нужны ли в Грузии новые ковид-ограничения? Опрос читателей Sputnik Грузия

Читатели Sputnik Грузия поделились своим мнением относительно необходимости введения новых ковид-регуляций 21.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-21T12:26+0400

2022-01-21T12:26+0400

2022-01-21T12:26+0400

шестая волна

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грузия

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опрос на сайте

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия, принявших участие в опросе на сайте новостного агентства, против введения новых ковид-ограничений.На вопрос "Нужно ли вводить ограничения в связи с ростом случаев COVID-19 и штаммом "омикрон"?", более трети (37%) ответили, что ограничения не помогут.В том, что давно пора вводить ограничения уверены 32,4% читателей. Между тем, 18,5% читателей считают, что достаточно того, что есть.Еще 12,1% участников опроса выступили за увеличение штрафов по действующим ограничениям.В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. С середины января ежедневный показатель новых случаев колеблется от 5 до 8 тысяч.По последним данным, в стране около 1,4 тысячи лабораторно подтвержденных случаев "омикрона". Лидером в плане распространения "омикрона" считается Тбилиси, за ним следуют регионы Имерети и Аджария, сказал эпидемиолог.На сегодняшний день в Грузии обязательно ношение масок как в закрытых помещениях в общественных местах, так и на улице. Рестораны, театры, музеи, фитнесс-центры и другие заведения можно посещать только с "зелеными паспортами". QR-коды получают привитые, переболевшие или с отрицательным тестом.В Грузии с 17 января даже сократили сроки карантина и самоизоляции в случае заражения коронавирусом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220119/antirekord-za-antirekordom-pochemu-v-gruzii-ukhudshilas-situatsiya-s-koronavirusom-263744271.html

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, опрос на сайте