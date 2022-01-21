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О чем говорили Лавров и Блинкен на встрече в Женеве
О чем говорили Лавров и Блинкен на встрече в Женеве
Стороны удовлетворены состоявшимся в ходе встречи обменом мнениями 21.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 янв - Sputnik. Американская сторона пообещала предоставить письменный ответ на российские предложения на следующей неделе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве в пятницу.Общение дипломатов продолжалось полтора часа. Основной темой дискуссии стали предложения Москвы по гарантиям безопасности и ситуация на Украине.По его словам, в Москве пока не могут дать оценку, находится ли РФ на правильном пути в отношении контактов с США – об этом станет ясно, когда американская сторона предоставит письменные ответы по всем пунктам предложений по гарантиям безопасности.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует, чтобы военные силы НАТО прекратили возводить военные базы в постсоветских странах, неприсоединения Украины к альянсу; отказ от дальнейшего расширения на восток.МИД России: формулировка о вступлении Украины и Грузии в НАТО немыслима &gt;&gt;Переговоры между Россией и США прошли в Женеве 9 и 10 января. Москва высказала свои предложения. По каким-то вопросам странам удалось договориться, для решения остальных пока нужно время.Отдельное заседание Совета Россия – НАТО состоялись в Брюсселе 12 января. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что будет делать со своей стороны все, чтобы не допустить вооруженный конфликт в Европе.
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россия, новости, в мире, нато, сша, сергей лавров, мид россии

О чем говорили Лавров и Блинкен на встрече в Женеве

16:56 21.01.2022 (обновлено: 17:21 21.01.2022)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве
Встреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве - Sputnik Грузия, 1920, 21.01.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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Стороны удовлетворены состоявшимся в ходе встречи обменом мнениями
ТБИЛИСИ, 21 янв - Sputnik. Американская сторона пообещала предоставить письменный ответ на российские предложения на следующей неделе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве в пятницу.
Общение дипломатов продолжалось полтора часа. Основной темой дискуссии стали предложения Москвы по гарантиям безопасности и ситуация на Украине.
"Встреча была у нас промежуточная. Энтони Блинкен сказал мне, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнениями, которые помогут им на следующей неделе, это было уже несколько раз подчеркнуто, представить нам письменную реакцию", — заявил Лавров.
По его словам, в Москве пока не могут дать оценку, находится ли РФ на правильном пути в отношении контактов с США – об этом станет ясно, когда американская сторона предоставит письменные ответы по всем пунктам предложений по гарантиям безопасности.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует, чтобы военные силы НАТО прекратили возводить военные базы в постсоветских странах, неприсоединения Украины к альянсу; отказ от дальнейшего расширения на восток.
МИД России: формулировка о вступлении Украины и Грузии в НАТО немыслима >>
Переговоры между Россией и США прошли в Женеве 9 и 10 января. Москва высказала свои предложения. По каким-то вопросам странам удалось договориться, для решения остальных пока нужно время.
Отдельное заседание Совета Россия – НАТО состоялись в Брюсселе 12 января. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что будет делать со своей стороны все, чтобы не допустить вооруженный конфликт в Европе.
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