https://sputnik-georgia.ru/20220121/o-chem-govorili-lavrov-i-blinken-na-vstreche-v-zheneve-263793971.html

О чем говорили Лавров и Блинкен на встрече в Женеве

О чем говорили Лавров и Блинкен на встрече в Женеве

Стороны удовлетворены состоявшимся в ходе встречи обменом мнениями 21.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-21T16:56+0400

2022-01-21T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв - Sputnik. Американская сторона пообещала предоставить письменный ответ на российские предложения на следующей неделе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве в пятницу.Общение дипломатов продолжалось полтора часа. Основной темой дискуссии стали предложения Москвы по гарантиям безопасности и ситуация на Украине.По его словам, в Москве пока не могут дать оценку, находится ли РФ на правильном пути в отношении контактов с США – об этом станет ясно, когда американская сторона предоставит письменные ответы по всем пунктам предложений по гарантиям безопасности.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует, чтобы военные силы НАТО прекратили возводить военные базы в постсоветских странах, неприсоединения Украины к альянсу; отказ от дальнейшего расширения на восток.МИД России: формулировка о вступлении Украины и Грузии в НАТО немыслима >>Переговоры между Россией и США прошли в Женеве 9 и 10 января. Москва высказала свои предложения. По каким-то вопросам странам удалось договориться, для решения остальных пока нужно время.Отдельное заседание Совета Россия – НАТО состоялись в Брюсселе 12 января. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что будет делать со своей стороны все, чтобы не допустить вооруженный конфликт в Европе.

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россия, новости, в мире, нато, сша, сергей лавров, мид россии