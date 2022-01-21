https://sputnik-georgia.ru/20220121/podkozhnykh-chipov-v-gruzii-ne-budet--v-iplus-nazvali-prichiny-263786022.html

Подкожных чипов в Грузии не будет – в iPlus назвали причины

Подкожных чипов в Грузии не будет – в iPlus назвали причины

В компании выразили сожаление из-за принятого решения, так как информация на подкожных чипах могла бы спасать жизнь людям

2022-01-21T12:55+0400

2022-01-21T12:55+0400

2022-01-21T13:09+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Компания iPlus передумала ввозить подкожные чипы в Грузию из-за реакции в населении на внедрение этих современных технологий, заявил Sputnik Грузия гендиректор компании Кахи Сепашвили.В декабре 2021 года в iPlus заявили, что уже в начале 2022 года планируют завезти около 50 тысяч подкожных чипов шведской компании BioHax International.По его словам, решение они приняли в начале января, а контракт со шведской компанией официально расторгли 20 числа.Сепашвили выразил сожаление из-за отрицательной реакции в населении."Такие микросхемы могут спасти людям жизнь. Например, ежегодно в мире в автоавариях умирает 1,5 миллиона человек, и если бы у этих людей были вживлены чипы, 30-40% из них смогли бы выжить, так как медперсонал смог бы мгновенно получить информацию о группе крови пациента, артериальном давлении, температуре, частоте сердечных сокращений, всех предыдущих медицинских процедурах, аллергии и т. д.", – сказал Сепашвили."Чипируют, как свиней" - соцсети в Грузии взорвались из-за новости о подкожных чипахЧипы, которые планировалось завезти в Грузию, имели бы ограниченные возможности, в отличие от микросхем, производимых компанией BioHax International для европейского рынка. Они имели бы функции ключей от автомобиля, дома или паркинга. На Западе же чипы могут включать в себя даже паспортные данные и данные банковских карт.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, чипизация, технологии