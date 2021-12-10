https://sputnik-georgia.ru/20211210/chipiruyut-kak-sviney-kak-sotsseti-gruzii-vzorvalis-iz-za-novosti-o-podkozhnykh-chipakh-262758181.html

"Чипируют, как свиней": как соцсети Грузии взорвались из-за новости о подкожных чипах

"Чипируют, как свиней": как соцсети Грузии взорвались из-за новости о подкожных чипах

В грузинских СМИ распространилась новость о том, что с 2022 года планируется импортирование подкожных чипов шведской компании BioHax International. Это вызвало неоднозначные реакции в обществе: от недоумения – до шока

2021-12-10T15:45+0400

2021-12-10T15:45+0400

2021-12-10T15:45+0400

общество

грузия

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чипизация

технологии

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Как стало известно, микросхемы в Грузии смогут совмещать в себе функции ключей от дома, автомобиля и "умных" светильников. Также можно будет вести учет прихода сотрудников на работу. Однако заменить кредитную карту чипы пока не смогут. Обычно грузинское общество воспринимает подобные новости либо в штыки, либо с юмором. Так что и этот случай не стал исключением. Соцсеть буквально "взорвалась" от количества комментариев по этому поводу, причем как забавных, так и весьма настороженных. Подкожные чипы могут появиться в Грузии уже через месяц >>>"Мой дядя выдохнет наконец-то. У него все в кармане, начиная от ключей от КАМАЗа, заканчивая ключами от подвала", – шутит Давид Самхарадзе. Забавно, что комментарий набрал более двух тысяч лайков. Но среди комментариев интернет-пользователей можно увидеть и более озадаченных данным вопросом людей, которые удивляются современным технологиям, а также людей, которые "на такое не подписывались"."Медленно, но верно идем к самым фантастическим предположениям – и двух лет не прошло. Сейчас если пустят слух, что оживили мамонтов, поверю", – пишет под новостью Sputnik Грузия Ирина Надирадзе. Обеспокоенность некоторых особенно возрастает, когда начинают говорить, что чипы идут как "дополнение" к вакцине, поддерживая таким образом теорию заговора о всемирном чипировании людей. "Люди, ау!!! Вы серьезно?? Вы будете чипированы как свиньи или как другая скотина? Мы уже животина или рабы с GPS! Проснитесь!!!" – говорит Евгений Усенко. "Вот тебе и здрасти! Говорили же не зря про чипы. Людей укололи, подготовили территорию для этой хрени. И ну все, велком инопланетяне будут", – отмечает пользователь Nina Nina. Однако есть и более спокойные комментарии людей, которые осознают, что данная услуга будет нести добровольный характер: хочешь – плати и делай, нет – будь спокоен. А пока одних охватила паника, а других – истерия, известно, что в Грузию импортируют до 50 тысяч подкожных чипов. Однако отмечается, что эти конкретные чипы будут иметь ограниченные возможности, в отличие от микросхем, производимых компанией для европейского рынка. Там чипы могут в том числе включать в себя паспортные данные и данные банковских карт.Чипы, производимые компанией BioHax International, вводятся под кожу у большого пальца руки. Благодаря этой технологии больше не понадобятся ключи от автомобиля, дома или паркинга. После установки специального защитного устройства и вживления чипа, открывать двери можно будет, лишь поднеся руку к устройству. По данным iPlus, в Швеции такой технологией пользуются уже более 30 тысяч человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211210/vzhivlyat-podkozhnye-chipy-v-gruzii-mozhno-budet-uzhe-s-marta-2022-goda-262752048.html

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2021

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

общество, грузия, обзоры, чипизация, технологии