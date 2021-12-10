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"Чипируют, как свиней": как соцсети Грузии взорвались из-за новости о подкожных чипах
"Чипируют, как свиней": как соцсети Грузии взорвались из-за новости о подкожных чипах
В грузинских СМИ распространилась новость о том, что с 2022 года планируется импортирование подкожных чипов шведской компании BioHax International. Это вызвало неоднозначные реакции в обществе: от недоумения – до шока
2021-12-10T15:45+0400
2021-12-10T15:45+0400
общество
грузия
обзоры
чипизация
технологии
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Как стало известно, микросхемы в Грузии смогут совмещать в себе функции ключей от дома, автомобиля и "умных" светильников. Также можно будет вести учет прихода сотрудников на работу. Однако заменить кредитную карту чипы пока не смогут. Обычно грузинское общество воспринимает подобные новости либо в штыки, либо с юмором. Так что и этот случай не стал исключением. Соцсеть буквально "взорвалась" от количества комментариев по этому поводу, причем как забавных, так и весьма настороженных. Подкожные чипы могут появиться в Грузии уже через месяц &gt;&gt;&gt;"Мой дядя выдохнет наконец-то. У него все в кармане, начиная от ключей от КАМАЗа, заканчивая ключами от подвала", – шутит Давид Самхарадзе. Забавно, что комментарий набрал более двух тысяч лайков. Но среди комментариев интернет-пользователей можно увидеть и более озадаченных данным вопросом людей, которые удивляются современным технологиям, а также людей, которые "на такое не подписывались"."Медленно, но верно идем к самым фантастическим предположениям – и двух лет не прошло. Сейчас если пустят слух, что оживили мамонтов, поверю", – пишет под новостью Sputnik Грузия Ирина Надирадзе. Обеспокоенность некоторых особенно возрастает, когда начинают говорить, что чипы идут как "дополнение" к вакцине, поддерживая таким образом теорию заговора о всемирном чипировании людей. "Люди, ау!!! Вы серьезно?? Вы будете чипированы как свиньи или как другая скотина? Мы уже животина или рабы с GPS! Проснитесь!!!" – говорит Евгений Усенко. "Вот тебе и здрасти! Говорили же не зря про чипы. Людей укололи, подготовили территорию для этой хрени. И ну все, велком инопланетяне будут", – отмечает пользователь Nina Nina. Однако есть и более спокойные комментарии людей, которые осознают, что данная услуга будет нести добровольный характер: хочешь – плати и делай, нет – будь спокоен. А пока одних охватила паника, а других – истерия, известно, что в Грузию импортируют до 50 тысяч подкожных чипов. Однако отмечается, что эти конкретные чипы будут иметь ограниченные возможности, в отличие от микросхем, производимых компанией для европейского рынка. Там чипы могут в том числе включать в себя паспортные данные и данные банковских карт.Чипы, производимые компанией BioHax International, вводятся под кожу у большого пальца руки. Благодаря этой технологии больше не понадобятся ключи от автомобиля, дома или паркинга. После установки специального защитного устройства и вживления чипа, открывать двери можно будет, лишь поднеся руку к устройству. По данным iPlus, в Швеции такой технологией пользуются уже более 30 тысяч человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211210/vzhivlyat-podkozhnye-chipy-v-gruzii-mozhno-budet-uzhe-s-marta-2022-goda-262752048.html
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Натия Кварцхава
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общество, грузия, обзоры, чипизация, технологии

"Чипируют, как свиней": как соцсети Грузии взорвались из-за новости о подкожных чипах

15:45 10.12.2021
© Pixabay / PexelsПользователь за компьютером печатает на клавиатуре
Пользователь за компьютером печатает на клавиатуре - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
© Pixabay / Pexels
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Натия Кварцхава - Sputnik Грузия
Натия Кварцхава
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В грузинских СМИ распространилась новость о том, что с 2022 года планируется импортирование подкожных чипов шведской компании BioHax International. Это вызвало неоднозначные реакции в обществе – от недоумения до шока
Как стало известно, микросхемы в Грузии смогут совмещать в себе функции ключей от дома, автомобиля и "умных" светильников. Также можно будет вести учет прихода сотрудников на работу. Однако заменить кредитную карту чипы пока не смогут.
Обычно грузинское общество воспринимает подобные новости либо в штыки, либо с юмором. Так что и этот случай не стал исключением. Соцсеть буквально "взорвалась" от количества комментариев по этому поводу, причем как забавных, так и весьма настороженных.
Подкожные чипы могут появиться в Грузии уже через месяц >>>
"Мой дядя выдохнет наконец-то. У него все в кармане, начиная от ключей от КАМАЗа, заканчивая ключами от подвала", – шутит Давид Самхарадзе. Забавно, что комментарий набрал более двух тысяч лайков.

"А зачем я тогда Pfizer сделала?" – задает риторический вопрос Веко Акобия. "Машины у меня нет, двери дома всегда открыты, так что начинайте с Пхакадзе", – подмечает Пати Вашакидзе. "Я лучше ключами звенеть буду", – говорит Сопо Молашвили.

Но среди комментариев интернет-пользователей можно увидеть и более озадаченных данным вопросом людей, которые удивляются современным технологиям, а также людей, которые "на такое не подписывались".
"Медленно, но верно идем к самым фантастическим предположениям – и двух лет не прошло. Сейчас если пустят слух, что оживили мамонтов, поверю", – пишет под новостью Sputnik Грузия Ирина Надирадзе.
Вид на город Тбилиси в солнечный зимний день. Старые дома у парка Рике, городская архитектура. Отели и гостиницы - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
Вживлять подкожные чипы в Грузии можно будет уже с марта 2022 года
13:37
Обеспокоенность некоторых особенно возрастает, когда начинают говорить, что чипы идут как "дополнение" к вакцине, поддерживая таким образом теорию заговора о всемирном чипировании людей.
"Люди, ау!!! Вы серьезно?? Вы будете чипированы как свиньи или как другая скотина? Мы уже животина или рабы с GPS! Проснитесь!!!" – говорит Евгений Усенко.
"Вот тебе и здрасти! Говорили же не зря про чипы. Людей укололи, подготовили территорию для этой хрени. И ну все, велком инопланетяне будут", – отмечает пользователь Nina Nina.
Однако есть и более спокойные комментарии людей, которые осознают, что данная услуга будет нести добровольный характер: хочешь – плати и делай, нет – будь спокоен.

"Я не знаю, зачем это. Наверно, позже узнаем. Но считаю, что не надо связывать это с вакциной или вирусом. Это совсем другое. Кто захочет, тот и сделает. Жизнь идет вперед. Может и этот чип неплохой? Пересмотрите историю: появление новых продуктов всегда приносит негативную реакцию, даже ID-удостоверения личности несколько лет назад. Я не думаю, что эти чипы смогут применять здесь или же что кто-то их установит. Но связывать это с вакциной не надо. Я думаю, вакцинация необходима", – считает Авто Читашвили.

А пока одних охватила паника, а других – истерия, известно, что в Грузию импортируют до 50 тысяч подкожных чипов. Однако отмечается, что эти конкретные чипы будут иметь ограниченные возможности, в отличие от микросхем, производимых компанией для европейского рынка. Там чипы могут в том числе включать в себя паспортные данные и данные банковских карт.
Чипы, производимые компанией BioHax International, вводятся под кожу у большого пальца руки. Благодаря этой технологии больше не понадобятся ключи от автомобиля, дома или паркинга. После установки специального защитного устройства и вживления чипа, открывать двери можно будет, лишь поднеся руку к устройству. По данным iPlus, в Швеции такой технологией пользуются уже более 30 тысяч человек.
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