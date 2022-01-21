https://sputnik-georgia.ru/20220121/v-gruzii-protestuyut-protiv-podorozhaniya-tarifa-na-elektroenergiyu-263788452.html

В Грузии протестуют против подорожания электроэнергии

В Грузии протестуют против подорожания электроэнергии

Тарифы выросли еще год назад, но прошлой зимой это было не так заметно из-за государственных субсидий

2022-01-21T14:17+0400

2022-01-21T14:17+0400

2022-01-21T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Акция протеста против повышения тарифа на электроэнергию прошла сразу в нескольких крупных городах Грузии – в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.Тариф на электроэнергию повысился в Грузии на 3,5 тетри за 1 кВт/час еще 1 января 2021 года, но прошлой зимой это было не так заметно из-за государственных субсидий. На этот раз власти решили помочь лишь неимущим.В Тбилиси протестующие собрались у здания Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC). Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" и гражданские активисты потребовали возвращения прежнего тарифа.Акция протеста прошла и в Батуми у здания правительства Аджарии. Протестующие пришли с плакатами с надписью: "2012 год – 1кВт электроэнергии 11 тетри, 2022 год – 1 кВт 26,5 тетри", "Живите с такой правдой", "Действуй"."В этот жуткий холод большая часть населения Батуми может остаться без электроэнергии, потому что они просто не смогут заплатить сумму", – заявил член ЕНД Георгий Киртадзе.В Кутаиси акция против подорожания электроэнергии прошла у здания мэрии. По словам председателя фракции "Единое национальное движение" в местном сакребуло Гиги Шушания, местные власти думают только о собственном благополучии и не заботятся о нуждах населения.Шушания также обратился с письмом к краевой администрации, в котором потребовал разъяснений сложившейся ситуации. Правительство Грузии в этом году приняло решение оплачивать гражданам со статусом социально незащищенного лица разницу между повышенным тарифом на электроэнергию и старым.Субсидирование произойдет при расходе электроэнергии до 200 кВт/час в месяц. Все что больше 200 кВт/час, абонентам придется платить по новым тарифам.Тарифы на электроэнергию в Грузии зависят от количества потребляемой электроэнергии. Для Тбилиси минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 18,041 тетри, до 301 кВт/час – 22,053, свыше 301 – 26,537 тетри. Для регионов же минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 17,731 тетри, до 301 кВт/час – 21,707, свыше 301 – 26,227 тетри.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220120/komu-polagaetsya-subsidiya-na-elektroenergiyu-v-gruzii-263744498.html

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