https://sputnik-georgia.ru/20220121/v-partii-gakhariya-gryanul-skandal-adzharskaya-organizatsiya-na-grani-raspada-263799403.html

В партии Гахария грянул скандал: аджарская организация на грани распада

В партии Гахария грянул скандал: аджарская организация на грани распада

Ушедшие из партии обвиняют местного лидера в тайных переговорах с остальной оппозицией для осуществления своих амбиций 21.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 янв - Sputnik. Сразу 14 членов партии бывшего премьер-министра страны Георгия Гахария "Для Грузии" заявили об уходе из аджарской организации партии из-за разногласий с руководством.Аджарская организация партии была основана летом прошлого года. Во время осенних выборов партия "Для Грузии" в Аджарии показала третий результат, проведя своих представителей во все совещательные органы автономии.Причиной ухода все 14 человек называют разногласия с руководителем аджарской организации партии Ираклием Микеладзе.Они обвинили Микеладзе в тайных переговорах с остальной оппозицией для осуществления своих амбиций, вопреки стратегии партии.В партии Гахария отвергли обвинения в сговоре с "Единым нацдвижением" >>Партия Гахария показала третий результат на местных выборах по пропорциональной системе, уступив "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению". Голоса депутатов от партии "Для Грузии" в сакребуло являются решающими в тех городах и районах, где разница между депутатским составом "Мечты" и ЕНД минимальная, в том числе и в центральном городе Аджарии Батуми.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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