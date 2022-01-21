https://sputnik-georgia.ru/20220121/v-partii-gakhariya-gryanul-skandal-adzharskaya-organizatsiya-na-grani-raspada-263799403.html
В партии Гахария грянул скандал: аджарская организация на грани распада
В партии Гахария грянул скандал: аджарская организация на грани распада
Ушедшие из партии обвиняют местного лидера в тайных переговорах с остальной оппозицией для осуществления своих амбиций 21.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-21T21:21+0400
2022-01-21T21:21+0400
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ТБИЛИСИ, 21 янв - Sputnik. Сразу 14 членов партии бывшего премьер-министра страны Георгия Гахария "Для Грузии" заявили об уходе из аджарской организации партии из-за разногласий с руководством.Аджарская организация партии была основана летом прошлого года. Во время осенних выборов партия "Для Грузии" в Аджарии показала третий результат, проведя своих представителей во все совещательные органы автономии.Причиной ухода все 14 человек называют разногласия с руководителем аджарской организации партии Ираклием Микеладзе.Они обвинили Микеладзе в тайных переговорах с остальной оппозицией для осуществления своих амбиций, вопреки стратегии партии.В партии Гахария отвергли обвинения в сговоре с "Единым нацдвижением" >>Партия Гахария показала третий результат на местных выборах по пропорциональной системе, уступив "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению". Голоса депутатов от партии "Для Грузии" в сакребуло являются решающими в тех городах и районах, где разница между депутатским составом "Мечты" и ЕНД минимальная, в том числе и в центральном городе Аджарии Батуми.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, аджария, георгий гахария
В партии Гахария грянул скандал: аджарская организация на грани распада
21:21 21.01.2022 (обновлено: 22:02 21.01.2022)
Ушедшие из партии обвиняют местного лидера в тайных переговорах с остальной оппозицией для осуществления своих амбиций
ТБИЛИСИ, 21 янв - Sputnik. Сразу 14 членов партии бывшего премьер-министра страны Георгия Гахария "Для Грузии" заявили об уходе из аджарской организации партии из-за разногласий с руководством.
Аджарская организация партии была основана летом прошлого года. Во время осенних выборов партия "Для Грузии" в Аджарии показала третий результат, проведя своих представителей во все совещательные органы автономии.
Причиной ухода все 14 человек называют разногласия с руководителем аджарской организации партии Ираклием Микеладзе.
"Для нас категорически неприемлем и непонятен политический курс Микеладзе. Он принимает решения единолично без обсуждения и заставляет команду выполнять свои решения вопреки ее желаниям", - говорится в заявлении покинувших организацию членов.
Они обвинили Микеладзе в тайных переговорах с остальной оппозицией для осуществления своих амбиций, вопреки стратегии партии.
Партия Гахария показала третий результат на местных выборах по пропорциональной системе, уступив "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению". Голоса депутатов от партии "Для Грузии" в сакребуло являются решающими в тех городах и районах, где разница между депутатским составом "Мечты" и ЕНД минимальная, в том числе и в центральном городе Аджарии Батуми.
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