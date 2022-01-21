https://sputnik-georgia.ru/20220121/v-pyatyy-raz-pamela-anderson-snova-razvoditsya--263791401.html

В пятый раз: Памела Андерсон снова разводится

В пятый раз: Памела Андерсон снова разводится

Актриса и ее телохранитель прожили вместе чуть больше года, но так и не смогли построить крепкую семью 21.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-21T15:49+0400

2022-01-21T15:49+0400

2022-01-21T15:52+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

памела андерсон

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24773/33/247733335_0:142:3139:1907_1920x0_80_0_0_3bd3472ddb260a76be414f52878e7ace.jpg

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Американская актриса Памела Андерсон снова разводится: пятый супруг – телохранитель Дэн Хейхерст – так и не смог приручить звезду. Актриса "Спасателей Малибу" Андерсон вышла замуж за своего телохранителя в канун Рождества 2020 года. Свадьба состоялась в поместье дедушки и бабушки Памелы, которое она выкупила много лет назад. Отношения пары начались во время пандемии, после чего они решили скорее пожениться. Но любви так и не случилось. Андерсон разводится в пятый раз – об этом рассказал личный представитель знаменитой актрисы. И хотя она благодарна экс-возлюбленному за его заботу и поддержку во время изоляции, теперь ей хочется двигаться дальше. Также ходят слухи, что актриса упала в объятия своего охранника из-за грусти депрессии – актриса только рассталась с четвертым мужем и не хотела оставаться одна во время пандемии. Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

памела андерсон, шоу-бизнес