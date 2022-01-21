https://sputnik-georgia.ru/20220121/v-pyatyy-raz-pamela-anderson-snova-razvoditsya--263791401.html
В пятый раз: Памела Андерсон снова разводится
В пятый раз: Памела Андерсон снова разводится
Актриса и ее телохранитель прожили вместе чуть больше года, но так и не смогли построить крепкую семью 21.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-21T15:49+0400
2022-01-21T15:49+0400
2022-01-21T15:52+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
памела андерсон
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24773/33/247733335_0:142:3139:1907_1920x0_80_0_0_3bd3472ddb260a76be414f52878e7ace.jpg
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Американская актриса Памела Андерсон снова разводится: пятый супруг – телохранитель Дэн Хейхерст – так и не смог приручить звезду. Актриса "Спасателей Малибу" Андерсон вышла замуж за своего телохранителя в канун Рождества 2020 года. Свадьба состоялась в поместье дедушки и бабушки Памелы, которое она выкупила много лет назад. Отношения пары начались во время пандемии, после чего они решили скорее пожениться. Но любви так и не случилось. Андерсон разводится в пятый раз – об этом рассказал личный представитель знаменитой актрисы. И хотя она благодарна экс-возлюбленному за его заботу и поддержку во время изоляции, теперь ей хочется двигаться дальше. Также ходят слухи, что актриса упала в объятия своего охранника из-за грусти депрессии – актриса только рассталась с четвертым мужем и не хотела оставаться одна во время пандемии. Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24773/33/247733335_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_aea8509c987d7e7e7e997c6a1c5e5188.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
памела андерсон, шоу-бизнес
В пятый раз: Памела Андерсон снова разводится
15:49 21.01.2022 (обновлено: 15:52 21.01.2022)
Актриса и ее телохранитель прожили вместе чуть больше года, но так и не смогли построить крепкую семью
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Американская актриса Памела Андерсон снова разводится: пятый супруг – телохранитель Дэн Хейхерст – так и не смог приручить звезду.
Актриса "Спасателей Малибу" Андерсон вышла замуж за своего телохранителя в канун Рождества 2020 года. Свадьба состоялась в поместье дедушки и бабушки Памелы, которое она выкупила много лет назад. Отношения пары начались во время пандемии, после чего они решили скорее пожениться. Но любви так и не случилось.
Андерсон разводится в пятый раз – об этом рассказал личный представитель знаменитой актрисы. И хотя она благодарна экс-возлюбленному за его заботу и поддержку во время изоляции, теперь ей хочется двигаться дальше.
"Приятно быть с настоящим мужчиной, который может вкрутить лампочку. Он рукастый – это в новинку для меня", – признавалась Андерсон еще год назад.
Также ходят слухи, что актриса упала в объятия своего охранника из-за грусти депрессии – актриса только рассталась с четвертым мужем и не хотела оставаться одна во время пандемии.
Памела Андерсон выбирает очки от Георгия Кебурия
Поп-принцесса возвращается! Бритни Спирс записывает новый хит - ВИДЕО
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.