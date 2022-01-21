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Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на четверть

Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на четверть

Что Грузия ввозит и вывозит, а также с какими странами торгует – статистика за прошлый год в статье Sputnik Грузия 21.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-21T09:01+0400

2022-01-21T09:01+0400

2022-01-21T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на 25,6% по сравнению с 2020 годом и составил 14,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".Грузинскую продукцию в 2021 году вывезли на сумму 4,2 миллиарда долларов – на 26,9% больше по сравнению с 2020 годом.Импорт в 2021 году составил более 10 миллиардов долларов, что на 25,1% больше по сравнению с 2020 годом, говорится в сообщении.Отрицательный торговый баланс страны в прошлом году составил 5,8 миллиарда долларов, что представляет собой 40,7% от всего внешнеторгового оборота.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.В 2021 году больше всех вырос экспорт ферросплавов – на 93%, азотных удобрений – на 65,4%, фундука и других орехов – на 25,8%. В то же время экспорт с начала 2021 года упал лишь на золото на 34,2%.Экспорт из Грузии бьет рекорды >>В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.В 2021 году вырос импорт вакцин, крови, иммунных продуктов на 169,4%, вычислительных машин и их блоков – на 127,9%, нефти и нефтепродуктов – на 65%, грузовых автомобилей – 45,4%, телефонных аппаратов – 34,9%.С кем торгует ГрузияТурция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2021 году составил более 2,1 миллиарда долларов, что составляет 15% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят Украина, Армения, Германия, Болгария и Италия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика