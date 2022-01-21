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"Желтые маршрутки" уходят в прошлое: автопарк микроавтобусов Тбилиси обновлен
"Желтые маршрутки" уходят в прошлое: автопарк микроавтобусов Тбилиси обновлен
Уже с 1 февраля в столице заработает новая абонементная система оплаты проезда в общественном транспорте 21.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-21T01:30+0400
2022-01-21T01:30+0400
2022-01-21T03:11+0400
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Тбилисский автопарк микроавтобусов полностью обновлен и вскоре по городу больше не будут курсировать старые маршрутки желтого цвета, заявил мэр Каха Каладзе.По словам градоначальника, в столице уже находится тысяча новых синих микроавтобусов. С 20 января и до 1 февраля они будут курсировать по 76 маршрутам. Из них 23 маршрута - новые. По словам мэра, в последние годы тбилисцев обслуживали порядка 1,5 тысячи микроавтобусов, однако за счет увеличения количества автобусов было решено сократить количество микроавтобусов до 1 тысячи.Что касается водителей "желтых маршруток", то они, как отметили в мэрии Тбилиси, будут работать на новых микроавтобусах.Кроме того, Каладзе напомнил о введении новой интегрированной системе оплаты общественного транспорта. С 1 февраля появятся абонементы на проезд в автобусах, метро и микроавтобусах. Ошибка тбилисского масштаба! >>>Приобрести новые проездные можно в кассах метрополитена и в экспресс-филиалах "Банка Грузии".Мэр не раз говорил, что развитие общественного транспорта является приоритетным для городского правительства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, тбилиси, каха каладзе, маршрутки, общественный транспорт тбилиси
"Желтые маршрутки" уходят в прошлое: автопарк микроавтобусов Тбилиси обновлен
01:30 21.01.2022 (обновлено: 03:11 21.01.2022)
Уже с 1 февраля в столице заработает новая абонементная система оплаты проезда в общественном транспорте
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Тбилисский автопарк микроавтобусов полностью обновлен и вскоре по городу больше не будут курсировать старые маршрутки желтого цвета, заявил мэр Каха Каладзе.
По словам градоначальника, в столице уже находится тысяча новых синих микроавтобусов. С 20 января и до 1 февраля они будут курсировать по 76 маршрутам. Из них 23 маршрута - новые.
"Тбилисская мэрия в сотрудничестве с частной компанией смогла осуществить замену старых маршруток. Это является важной составляющей транспортной реформы... С 1 февраля в столице больше не будет передвигаться ни одна желтая маршрутка", – сказал Каладзе на презентации нового транспорта.
По словам мэра, в последние годы тбилисцев обслуживали порядка 1,5 тысячи микроавтобусов, однако за счет увеличения количества автобусов было решено сократить количество микроавтобусов до 1 тысячи.
Что касается водителей "желтых маршруток", то они, как отметили в мэрии Тбилиси, будут работать на новых микроавтобусах.
Кроме того, Каладзе напомнил о введении новой интегрированной системе оплаты общественного транспорта. С 1 февраля появятся абонементы на проезд в автобусах, метро и микроавтобусах.
Приобрести новые проездные можно в кассах метрополитена и в экспресс-филиалах "Банка Грузии".
Мэр не раз говорил, что развитие общественного транспорта является приоритетным для городского правительства.
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